بعد انفصالها عن فلوكس.. ديالا مكي تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها

علاقات و مجتمع

عقب مرور أشهر من انفصالها عاطفيا عن الفنان أحمد فلوكس، تحدثت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي عن حياتها العاطفية ومواصفات فتى أحلامها، خلال ردها على تساؤلات جمهورها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وردت ديالا مكي، عن استفسار أحد متابعيها عن ما إذا كانت متزوجة حاليا، بسخرية، قائلة: «في مومو كوكو وكلوي»، في إشارة إلى أسماء كلابها.

وخلال ردها على المزيد من أسئلة المتابعين، أثارت الجدل ديالا مكي، حول أنها «سنجل» قائلة باللغة الإنجليزية: «هل أنا مرتبطة؟ نعم.. أو لا.. أو ربما»، مشاركة صورة لكلبها.

وعن مواصفات فتى أحلام المذيعة اللبنانية، قالت: «الذكاء.. الطيبة.. الرومانسية.. وحساب بالدولار، عم بمزح أكيد».

من هى ديالا مكي؟

1- حاصلة على بكالوريوس في الآداب والإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

2- عملت كإعلامية ومقدمة برامج في تليفزيون دبي منذ سفرها إلى الإمارات عام 2005.

3- شاركت ديالا مكي، في تغطية عدد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

4- أجرت ديالا عدة مقابلات مع نجوم هوليوود ومصممي أزياء عالميين، من بينهم: جورج كلوني، ونيكول كيدمان، وكايت بلانشيت، وشارون ستون، وإيلي صعب، وهيو جرانت، وسوزان ساراندون، وجورجيو أرماني.

5- أطلقت الإعلامية اللبنانية سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتها، خاصة: شانيل وديور وبياجيه وبولجاري.

6- شاركت ديالا مكي، في حملة ديور لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

7- وقع الاختيار على ديالا ضمن لائحة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي تحت سن 40 عاما، في استفتاء مجلة أرابيان بيزنيس.

8- اُختيرت ديالا ضمن «10 نساء يحركن العالم العربي»، وفقا لائحة مجلة مادوموازيل فيجارو.

9- قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم «بيوتي توكس» عام 2017.

10- يتابعها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ما يزيد على 540 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.