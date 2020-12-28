كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 ديسمبر 2020 12:34 مساءً - لا يكتمل جمال وجه المرأة إلا مع انسجام الملامح وتوزيعها وتناسق المسافة بينها، إذ يمكن لامرأة تمتلك عينين رائعتين من حيث الشكل واللون، وأنفًا مرسومًا وشفتين مثاليتين، أن تبدو بالمجمل متواضعة الجمال، وهذا ليس بمستغرب إذ إنّ جمال المرأة لا يكمن في ملامحها وحسب بل في تناسق هذه الملامح أيضًا.

المسافه بين الأنف والفم، هي واحدة من أهم نقاط التناسق والجمال في وجه المرأة، إذ تلعب هذه النقطة الحساسة دورًا هامًا في إبراز أنوثة المرأة وجاذبيتها.

إليكِ في ما يلي طريقة تصغير المسافه بين الأنف والفم بالمكياج، وبالتحديد بتقنية الكونتورينغ كإحدى أبرز الحيل التي تخفي عيوب الوجه وتعمل على إبراز نقاط الجمال عبر الإضاءة عليها، إذ تقوم هذه التقنيّة على إظهار المناطق التي نودّ إبرازها فنضع لون أفتح من لون البشرة (highlight)، وإخفاء أو إعطاء عمق لمنطقة محدّدة نضع اللّون الغامق ما يعمل على إبراز الفاتح أكثر.



فوائد تصغير المسافه بين الأنف والفم

المسافه بين الأنف والفم



يساعد تصغير هذه المسافة على تقليص طول الوجه فيبدو أقصر.

تصبح الشفة بارزة ما يضاعف الجاذبية.

يبدو المظهر أنيق مع أخذ الزاوية الأنفية الشفوية بعين الإعتبار.

كع تصغير المسافه بين الأنف والفم يبدو الوجه أكثر شباباً.

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تصغير المسافه بين الأنف والفم بالمكياج

المسافه بين الأنف والفم

قومي بتقشير الشفاه كخطوة أولى وضعي طبقة من مرطب الشفاه. كما تُظهر الصورة أعلاه، استخدمي قلم تحديد بلون بني وقومي بتخطي خط شفاهك بقليل أيضا، حددي حوالى الفم من فوق ومن الأسفل واسحبي بالقلم الى المنطقة فوق الفم وتحت الأنف ارسمي خطين عاموديين متوزايين وارسمي خط وسط هذه المنطقة والتي تُعرف بالنثرة من أجل الحصول على دقة أكثر. بنفس القلم، املئي الزوايا الخارجية للشفاه وارسمي خط عامودي وصولا الى وسط الشفة السفلى للحصول على بعد إضافي. ضعي كريم الاساس على الوجه وقومي بتطبيقه أيضاً على الشفاه لخلق أساس ثابت للروج الذي ستطبقينه. ضعي طبقة خفيفة من البودرة أيضاً كأساس لأحمر شفاه يدوم طويلاً. حددي شفتيك بقلم خاص بدرجة قريبة من لون الشفاه. وقومي برسم التحديد بعيداً عن شفتيك بمسافة 2 مل تقريباً. النقطة السابعة قد تكون الأهم وهي عند التحديد عليكِ بتجنب شكل الـ V في الشفة العليا، إذا كانت موجودة أصلًا عليكِ ملؤها بقلم التحديد، فالفراغ الذي يخلّفه هذا الشكل يزيد المسافة غير المرغوب فيها بين الأنف والفم. بعد تحديد الشفاه ورسمها املئيها باللون بشكل كامل. طبقي أحمر الشفاه الذي قمت باختيارة والذي يفضل أن يكون قريباً من لون التحديد. ووزعيه على كامل الشفاه مع الحرص على دمج اللون مع التحديد.

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