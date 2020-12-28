حياة جورجينا في 10 معلومات: أنجبت من رونالدو 3 أبناء وجاءت مصر بشائعة

علاقات و مجتمع

تصدرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، محرك البحث «جوجل»، بعد ظهورها بفستان جريء، في حفل جلوب سوكرر بالإمارات، بصحبة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأطلت جورجينا، بفستان طويل مكشوف الصدر وبدون أكمام، أحمر اللون، ومزين بالترتر بشكل كامل، مع اعتمادها على مكياج بسيط وشعر منسدل، وبدى في عدد من الصور التزامها بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بارتداء كمامة سوداء.

من هى جورجينا رودريجيز؟

- من مواليد 27 يناير 1995، وعمرها 25 سنة.

- ولدت جورجينا في دولة إسبانيا.

- تعمل صديقة رونالدو كعارضة أزياء لصالح العديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، من بينها Yamamay.

- تتجاوز قيمة ثروة جورجينا 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018، بحسب موقع «gossip gist».

- يتابع على حساب جوروجينا الرسمي على «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليون و500 ألف شخص من مختلف دول العالم.

- تعرفت عارضة الأزياء الإسبانية على كريستيانو رونالدو في صيف 2016.

- تعتبر جورجينا الداعم الأول لكريستيانو في لقاءاته وتكريماته ومشواره الكروي، إذ غلبتها دموعها في مدرجات استاد أليانز، بعد أن سجل حبيبها 3 أهداف في مارس الماضي.

- أنجبت جورجينا من نجم كرة القدم البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.

- اُثيرت شائعات حول حملها خلال الأشهر الأخيرة، بسبب ظهورها ببطن منتفخة، إلا أن الأمر لم يكن صحيحا، وظهرت بعدها بإطلالات ضيقة.

- منذ عدة أشهر، تداولت العديد منصات التواصل الاجتماعي أخبارا عن زياتها إلى مصر، إلا أن الأمر كان مجرد شائعة من حساب مُزيف.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، تداولت صور جورجينا، خلال جلوب سوكرر بالإمارات، الذي شهد تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في القرن، وسط سيل من التعليقات المتغزلة في جمالها.