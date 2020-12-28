دعم مفاجئ لـ أصالة من زوجة شقيق طارق العريان: ظلمت وتحملت الكثير (فيديو)

علاقات و مجتمع

في خطوة مفاجئة، أعلنت غادة العريان، زوجة شقيق المخرج طارق العريان، تعاطفها مع الفنانة أصالة، بعد الأزمة الأخيرة، موجهة هجوما حادا على طليقته هالة العتال، متهمة إياها بالكذب.

وعبرت «غادة» خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامي ربيع هنادي في برنامج «ET بالعربي»، عن حالة الاستغراب التي تنتابها بسبب صمت طارق العريان، حتى هذه اللحظة، وتركه لطليقته الأولى هالة العتال، تهاجم أصالة وتنتقدها، وتتهمها بالقسوة على نجلها الأكبر «عمر»، في حين أن والدته -هالة- نفسها هي من تركته.

وأوضحت «غادة»، أن هالة العتال علاقتهما مقطوعة بطارق العريان، خلال السنوات الماضية، وبذلك تكذب كل كلامها سابقًا، وأكدت أن أصالة هي من تحملت الكثير من خلافاتها مع المخرج الشهير، ولم تتحدث طيلة عام ونصف، مشيرة إلى أنها حصلت على الطلاق قبل أيام قليلة، رغم أنها طلبته قبل فترة.

وأشارت إلى أن أشقاء طارق العريان حاولوا الصلح بينه وبين أصالة، لكن المحاولات باءت بالفشل، كما أن شقيقه حضر من الولايات المتحدة الأمريكية، ليتحدث معه ويحاول الصلح لكنه فشل في النهاية.

وفي نهاية تصريحاتها، أكدت زوجة شقيق طارق العريان، أن أصالة ظلمت، وعانت كثيرًا، متمنية لها أن تتخطى هذه الأزمة على خير.

أصالة وطارق العريان

يذكر أن أزمة أصالة وطارق العريان عادت للظهور من جديد، حين علقت المطربة السورية على الظهور الأول الذي جمع بين طليقها وحبيبته نيكول سعفان، في الحفل الذي نظمته الأخيرة في منزلها بمناسبة احتفالات الكريسماس.

ونشرت أصالة وقتها، صورة من الحفل، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ووصفتها بالتفاصيل البشعة، معلقة عليها: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس.. والست العزيزة اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟ ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران».