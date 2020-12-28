جورجينا تخطف الأنظار بفستان «أحمر بترتر» بالإمارات: أجمل صديقات رونالدو (صور)

لايف ستايل

بإطلالة جريئة ولامعة، خطفت عارضة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، الأضواء خلال ظهورها مع صديقها نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، في حفل جلوب سوكرر المقام بدولة الإمارات.

إطلالة جورجينا

وارتدت جورجينا، فستان أحمر اللون، لامع ومزين بترتر صغير الحجم، بفتحة جانبية طويلة، مكشوف الصدر وبدون أكمام، مع حرصها على ارتداء كمامة قاتمة اللون، خلال الدخول على السجادة الحمراء للحفل.

جوروجينا أجمل صديقات رونالدو

تسببت تلك الإطلالة في تصدر صديقة رونالدو، محرك البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، و«تويتر»، و«إنستجرام»، لصورها من الحفل، التي حظيت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

وكانت أبرز التعليقات: «جورجينا تتعتمد الظهور بإطلالات مثيرة تبرز أنوثتها»، و«أجمل سيدة في العالم بدون منافس»، و«هى أجمل امرأة ارتبط بها كريستيانو رونالدو».

رونالدو الأفضل في القرن

يشار إلى أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، احتفل بفوزه بجائزة لاعب القرن، التي حصدها من حفل جوائز مؤسسة «جلوب سوكر»، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرازيلي رونالدينيو، والفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وخلال الحفل نفسه، حصد اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ، جائزة أفضل لاعب في عام 2020، متفوقا رونالدو وميسي.

وقال كريستيانو رونالدو خلال كلمته في الحفل: «سعيد للغاية، بكل الإنجازات والألقاب التي حققتها خلال مسيرتي الرياضية، ليس من السهل حصد هذا الكم من البطولات».

وأضاف قائد المنتخب البرتغالي: «لن أستطيع تحقيق تلك البطولات والإنجازات إلا بعد اللعب مع أندية كبيرة، اللاعبون والمدربون لهم فضل في تلك الإنجازات».

وتابع رونالدو نجم اليوفنتوس: «يجب أن أتحدث بشكل أمين وصريح، اللعب بدون جمهور في الاستاد ممل للغاية، والمشاركة في المباريات مع البرتوكول الصحي المتبع شيء صعب جدا.. أنا أحب كرة القدم، وأعشق سماع أصوات الاستهجان من جمهور كرة القدم، وتعد كرة القدم بدون الجمهور لا شيء».