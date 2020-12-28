«لسه على ذمته؟».. طليقة ماجد المصري تثير الجدل بجملة «الطلاق الشفوي لا يقع»

علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشر صورة جديدة له تلوح فيها بإشارة النصر، كشفت خلالها رأيها في قضية الطلاق الشفوي، ما أثار حالة من الجدل.

وكتبت طليقة ماجد المصري، تعليقًا على الصورة: «الله أكبر.. الطلاق الشفوي لا يقع»، ونسبت الرأي إلى الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي.

وأضافت منى إش إش: «من سنين كتير كنت متأكدة من كده من خلال دراسة وبحث، لكن لم أستطع البوح، لأنى غير مختصة بأمور الدين»، موجهة رسالة للأزواج: «كله يحافظ على بيته ومراته وولاده.. ورجعهم لحضنك».

لاقت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: «شكلك لسه بتحبيه، مشكلة الرجاله عندنا هنا أنه لما بيحس بكده بياخد مقلب في نفسهـ لكن لما بياخد على دماغه بيمشي زي الألف»، و«شكلك لسه بتحبيه، حاسة بيكى ماهو أول بختك وأول حب وأول كل حاجة حلوة، وأبو ولادك عمرك ماهتعرفى تنسيه»، و«كفاية القهرة وهو مع حد غيرك»، و«يعني أنتي لسه في ذمة أستاذ ماجد المصري»، و«تقصدي حد معين».

يشار إلى منى إش إش، وجهت في وقت سابق، رسالة غامضة تنتقد فيها إحدى السيدات، لم تذكر اسمها، لكن اعتبر الجمهور ومتابعيها أنها تقصد الزوجة الحالية للفنان ماجد المصري.

يذكر أن الفنانة مني إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، وأم ابنته ماهيتاب، وكانت قد أصيبت قبل أشهر، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وروت منى، تجربتها ومعاناتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية ظهور علامات الإصابة الأولية، مرورًا بالأعراض الخطيرة والصعوبات التي واجتهها، حتى تماثلها بالشفاء.