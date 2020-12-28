كفر الشيخ تواجه العنف ضد المرأة بـ«اتكلمي- احنا معاكي» (صور)

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نظم المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة جاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة ومقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ندوة توعوية بعنوان«اتكلمي - احنا معاكي»، وذلك لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستعرضت مقرر مناوب الفرع الخدمات التي يقدمها المكتب لمواجهة العنف ضد المأة، وتم التنويه عن الخط الساخن (15115)، والذي من خلاله يمكن لمن تتعرض للعنف الاتصال به سريعاً.

وأكدت ماجدة عمر، عضو الفرع ومسؤول الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعي، أن المديرية تتعاون بشكل كبير مع المجلس القومي للمرأة من أجل تقديم الخدما سواءً للمرأة المعيلة أو التي تتعرض للعنف، حيث يجرى تأهيلها نفسياً من خلال متخصصين.

وحضر الندوة 39 رائدة ريفية، وأعقبها اجتماعاً تنسيقياً بين الجهات الحكومية، بحضور 9 من مسؤولي الاتصال بمديريات التربية والتعليم، والصحة، والتموين، والأوقاف، والثقافة، والقوى العاملة، وممثلاً عن الكنيسة، وآخرين عن الجمعيات الأهلية وجمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين.

وتناول الاجتماع، تحديد الاختصاصات المشتركة بين المجلس والجهات الشريكة ومناقشة التحديات في التعامل مع الجهات، وانتهى بالاتفاق على وضع آلية في التعامل مع الشكاوى المحالة إلى الجهات الشريكة.

كما عقد الفرع اجتماعًا مع المحامين المتطوعين لمناقشة اللوائح بالتعامل مع شبكة المحامين المتطوعين والمعوقات الإجرائية لتنفيذ الأحكام القضائية بالمحافظة، وانتهى الاجتماع بشرح نظام المتابعة التقييم الخاص بشبكة المحامين المتطوعين.