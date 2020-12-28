دراسة: توقف التنفس أثناء النوم مؤشر لبداية مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت دراسة حديثة عن عارض مزعج يحدث في بعض الأحيان أثناء النوم من شأنه أن يكون مؤشرا على اقتراب مشكلة خطيرة يعاني منها الكثير من كبار السن.

تؤدي اضطرابات النوم بشكل عام إلى حدوث خلل كبير في وظائف الجسم ومناعته، بالإضافة إلى حدوث خلل في عملية أيض الغلوكوز والتحكم في وزن الجسم ووظيفة القلب والأوعية الدموية الإدراك والاستقرار النفسي، وفقا لسبوتنيك.

وتعتبر اضطرابات النوم من الحالات الشائعة جدًا لدى كبار السن وغالبًا ما تترافق مع أمراض أخرى، وتزيد من تسريع عمليات التنكس العصبي الأساسية.

توقف التنفس أثناء النوم

ونشرت مجلة "researchgate" العلمية دراسة أكدت من خلالها إلى وجود ارتباط وثيق بين توقف التنفس أثناء النوم وبين مشكلة خطيرة يعاني منها كبار السن.

وأشارت نتائج الدراسات الحديثة إلى أن الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالزهايمر وربما يكونا مؤشرات جيدة لحدوث هذا المرض وأن العلاجات الفعالة لمشاكل النوم قد تمنع أو تؤخر ظهور الخرف.

وبينت النتائج أن الأشخاص الذين تمت مراجعة حالاتهم والذين يعانون من مشكلة توقف التنفس أثناء النوم كان لديهم ميل كبير لحدوث تطور في مشكلة مرض الزهايمر.

وكشفت العديد من الدراسات أيضًا أن علاج اضطرابات النوم لدى المرضى المسنين يمنع أو يؤخر ظهور المرض ويخفف أعراضه.

تؤكد الدراسة الجديدة أيضا على أن علاج اضطرابات النوم يمكن أن يكون أحد التدابير الوقائية للتهرب من أعراض الخرف أو تخفيفها إلى حد كبير.