أضفها إلى نظامك الغذائي.. 5 أطعمة غنية بالبروتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعتبر البروتين أحد المفاتيح الأساسية للتمتع بالصحة والرشاقة والمحافظة على قوة الجسم، لذلك ينصح خبراء الصحة الناس بالحرص على تواجده في مختلف الوجبات اليومية.

وذكر موقع "هيلث لاين" أن البروتين يحتاجه الصغير والكبير، إذ يشكل اللبنات الأساسية للأعضاء والعضلات والجلد والهرمونات، وفقا لسكاي نيوز.

وأبرز أن جسم الإنسان يحتاج يوميا على الأقل 45 جراما من البروتين للنساء و56 جراما للرجال.

فيما يلي قائمة تضم 5 أطعمة غنية بالبروتين:

البيض: مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومضادات الأكسدة. يحتوي على 78 سعرة حرارية و6 جرامات من البروتين.

اللوز: غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم. يحتوي على 6 غرامات من البروتينات و164 سعرة حرارية (لكل 28 جرام).

صدر دجاج: من أشهر الأطعمة الغنية بالبروتين. محتوى البروتين فيه 53 جراما و284 سعرة حرارية.

الحليب: يحتوي على كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبا. إذا كنت قلقا بشأن الدهون، فينصح بشربه قليل الدسم أو خالي الدسم. كوب واحد من الحليب يحتوي على 149 سعرة حرارية و8 جرامات من البروتين.

لحم البقر: يعتبر غنيا بالبروتين، بالإضافة إلى نسبة عالية من الحديد وفيتامين بـ12. محتوى البروتين في كل 85 جراما هو 25 جراما من البروتين و186 سعرة حرارية.