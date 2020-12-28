خطيبة محمود شاهين السابقة عن ارتباطه بـ هنا شيحة: أهله جزء من حياتي

علاقات و مجتمع

علقت نورهان جمال، خطيبة محمود شاهين السابقة، لأول مرة، على الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «نورهان» صورة تجمعها بمحمود شاهين، خطيبها السابق، معلقة عليها: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وتابعت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لإني أعتبرهم عائلتي الثانية، أتمني التوفيق للجميع».

وتفاعل متابعو خطيبة محمود شاهين السابقة، مع منشورها، معلقين: «أنتي أجمل حاجة في الكون سيبك منهم»، «ناس مستفزة جدًا»، «الناس لازم تفهم أن اللي يطلع من حياتك هو الخسران، وأنك مش فارق معاكي الهري اللي بيحصل».

ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين

وشهدت الفترة الأخيرة، تداول أنباء قوية عن ارتباط الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين، الذي بعث لها قبل أيام، رسالة رومانسية لأول مرة، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر «محمود» صورة تجمعه بالفنانة هنا شيحة، من حفل عيد الميلاد معلقًا عليها: «عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة.. أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا.. وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدا.. وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز».

واحتفلت هنا شيحة، بعيد ميلادها، في منزلها وسط مجموعة من أصدقائها، كان بينهم محمود شاهين، وتداول مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي وهما يرقصان على أغنية: «انزل يا جميل في الساحة».