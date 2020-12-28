ارتباط إيمي سالم بالهضبة وزواج منى فاروق.. شائعات الزواج والطلاق تطارد المشاهير في 2020

علاقات و مجتمع

أيام ونودع عام 2020، استعدادًا لاستقبال العام الجديد، ورغم أن العام الذي أوشك على الانتهاء شهد جائحة كبيرة بانتشار فيروس كورونا المتفشي، إلا إنه شهد العديد من حفلات الزفاف، وعقود القران، التي احتفل بها المشاهير وسط متابعيهم، وعلى رأسهن الفنانة درة التونسية، وياسمين عبدالعزيز، وياسمين صبري، وبشرى والعديد من المشاهير.

ورغم حفلات الزفاف العديدة، إلا أن شائعات الزفاف والانفصال كانت الأكثر تداولًا في الوسط الفني، وبين الحين والآخر، تظهر شائعة حول زواج، أو ارتباط أو حتى انفصال.

ويرصد «هُن» في التقرير التالي شائعات زواج وطلاق طاردت المشاهير في 2020

علي غزلان ومنة عرفة

أثار اليوتيوبر علي غزلان والفنانة الشابة منة عرفة جدلًا واسعًا حول ارتباطهما في بداية العام، بسبب ظهورهما المتكرر والتقاطهما بعض الصور التي أثارت شكوك من حولهما.

غير أن «غزلان»، نفى لـ«الوطن»، ما تردد على حول ارتباطه بمنة عرفة، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلًا: «والله العظيم شائعة».

ارتباط أصالة بطبيبها

عقب انفصالها عن المخرج طارق العريان، أُثيرت العديد من الشائعات حول ارتباط المطربة السورية أصالة نصري، بطبيبها فادي نصر.

ورغم نفي «نصر» ارتباطه بأصالة، في تصريحات إعلامية مع المذيعة بوسي شلبي، وبرنامج "ET" بالعربي، إلا أن جمهور المطربة السورية استمر في تداول صور تجمع الثنائي، وتأكيد ارتباطهما.

ارتباط نرمين الفقي بمصور

خلال الأشهر الماضية، أثار حساب وهمي يحمل اسم الفنانة نرمين الفقي، شائعة ارتباطها بالمصور رامي أنور، عقب تداول صورة لهما، مٌرفق بالتعليق: «الحمد لله، ربنا كرمني بشريك حياتي، ربنا يخليك ليا يا رب».

إلا أن نفي المصور لـ«هن» الأمر، قائلًا: «أنا زعلان جدًا بجد، ومخنوق من ساعة ما شفت الكلام»، موضحًا إن الصورة قديمة في إحدى الفاعليات الفنية.

زواج منى فاروق

واحدة من أكثر الشائعات تداولًا خلال العام، كانت صورة للفنانة منى فاروق مع الفنان محمد عز، وهي بفستان الزفاف مُعلقة: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات».

وبالبحث وراء حقيقة الصورة اتضح أنها مشهد من مسلسل «الأب الروحي 2»، والذي شاركها فيه محمد عز، وهو ما ينفي تلك الشائعة من أساسها.

من جانبه، رد محمد عز على تلك الشائعة مرتين، في إحداها نشر صورًا مع زوجته وأولاده وكتب عليها نفس التعليق «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، زوجتي وأولادي ربنا يخليكوا ليا العمر كله».

وفي بوست آخر منفصل على «فيس بوك»، كتب عز: «شائعة طبعًا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا».

طلاق حسن الرداد وإيمي سمير غانم

وفي المقابل، ترددت شائعات الانفصال بين الفنان حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، الأمر الذي دفع الإعلامي رامي رضوان، وهو زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، لحسم الجدل حول هذا الأمر، إذ نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه الرسمي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «حبايبي الغاليين»، لينفي بذلك أي أخبار متداولة عن انفصال الثنائي.

زواج عمر كمال وجوهرة

وفي السياق ذاته، تداولت شائعة حول زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة، لكنها نفت في أكثر من منصة إعلامية هذه الأخبار، وما ساعد على انتشار تلك الشائعة رقص جوهرة المتكرر على أغنية «بنت الجيران»، وقالت حينها إن تلك الصورة تأتي في إطار العمل، حيث من المقرر أن يشتركا سويًا في أغنية، ولا علاقة لها بارتباط عاطفي أو زواج.

انفصال شيرين وحسام حبيب

كانت واحدة من الأخبار الصادمة لدى متابعي الثنائي، شيرين عبد الوهاب، وحسن الرداد، بعدما تداولت شائعات طلاقهما رغم قصة الحب التي تجمعهم.

وعلى الفورغردت شيرين، نافية الأخبار، قائلة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير».

ارتباط الهضبة وإيمي سالم

ربما هي الشائعة الأكثر تداولًا في الوسط الفني، بعدما أثارت صورة جمعت بين عمرو دياب والفنانة إيمي سالم، مقترنة بتعليق «اعشق الرابعة.. شكلها مؤامرة»، الأمر الذي ربطه البعض بوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما، لكن الصورة المتداولة ترجع لعيد ميلاد الهضبة الماضي.

وجاءت حقيقة الصورة من حفل عيد ميلاد الهضبة، برفقة الفنانة دينا الشربيني.