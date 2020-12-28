طريقة عمل سلطة مشروم بـ الزبادي

كتب: هن - 07:43 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020

قدّم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة مشروم بالزبادي، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وهي من أنواع الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل سلطة مشروم بالزبادي مشروم ذرة فلفل ألوان طماطم شيري بقدونس الصوص مايونيز عصير ليمون زبادي سكر ملح فلفل أسود زيت زيتون طريقة عمل سلطة مشروم بالزبادي يخلط كل الخضار في طبق التقديم في الكبة يخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون وزيت الزيتون رشة ملح ورشة سكر وتخلط جيدًا، ثم تضاف على الخضار ويقلب الخليط جيدًا وتُقدم السلطة

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