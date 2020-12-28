مع اقتراب رأس السنة، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد تورتة مزينة بأشكال زينة رأس السنة، لتحضيرها في المنزل، بدلا من شراءها في ظل انتشار فيروس كورونا.

فيما يلي أسهل وأسرع طريقة تورتة رأس السنة لمن يفضلون الاحتفال في بيوتهم وبين أسرهم وأفراد العائلة، بطريقة الشيف زينب مصطفى من برنامجها «بالصحة والراحة» على شاشة «سي بي سي سفرة».

نصائح زينب مصطفى في تحضير تورتة رأس السنة:

- يعتمد تحضير أي تورتة على استخدام الكيك الإسفنجي، لهذا يفضل تحضير الكيك أولاً وتركها لتبرد تماماً ثم تزين حتى يثبت عليها التزيين.

- أهم ما يميز تورتة رأس السنة هو التزيين المناسب، لذلك مهما كانت إمكاناتك اعتمد على تزيين التورتة باللون الأخضر أو الأحمر مع الأبيض.

- يمكنك استخدام بعض الأشكال الجاهزة التي تباع في المحلات لتزيين تورتة رأس السنة، كالأشكال المطبوعة والرسومات الجاهزة ولصقها على حواف التورتة لتلتصق بالكريمة وهو ما يوفر في تحضير التزيين الملون ويجعل شكل التورتة كأنها جاهزة

مقادير تورتة رأس السنة:

كيكة وسط

فانيليا

كيلو شوكولاتة بيضاء مبشورة

مقرمشات عيدان مالحة

سبرنكلز

شوكولاتة سائحة

كريم شانتي

توت أحمر

طريقة تحضير تورتة رأس السنة:

تغطى الكيكة بالكريم شانتيترش الكيكة من الوجه والجوانب بالشوكولاتة المبشورة البيضاء.

تسيح الشوكولاتة البيضاء وتغمس بها أعواد المقرمشات وتترك لتتماسك.

يسيح القليل من الشوكولاتة البيضاء ويشكل منه شكل شجر على أعواد المقرمشات.

ترش بالفورماسيل وتترك لتتماسك.

يزين الوجه بشجر الكريسماس والتوت الأحمر.

طريقة عمل تورتة رأس السنة

طبقة تورتة موس التوفي

2 كوب سكر

كوب كريمة لباني سائلة

425 جرام شيكولاتة بيضاء مبشورة

كوب لبن

باكو كريم شانتيه

3 ملعقة كبيرة بودرة جيلاتين

كوب ماء مغلي

طبقة جاناش الشيكولاتة

نصف كيلو شيكولاتة غامقة مبشورة

ربع كيلو كريمة لباني

كيكة شيكولاتة جاهزة

طبقة قبعة الكراميل

كيلو سكر

طريقة تحضير تورتة رأس السنة

طبقة تورتة موس التوفي

ذوبي الشيكولاتة في الكريمة اللباني على النار وذوبي السكر على النار لتحصلي على الكراميل، ثم اخلطي السكر على مراحل مع الشيكولاتة لتحصلي على التوفي.

اخلطي اللبن مع باكو كريم شانتيه من دريم وضيفيه على التوفي على مراحل واخلطي جيدا ثم ذوبي الجيلاتين في مياه مغلية، وضيفيه للتوفي لتحصلي على الخليط النهائي.

ادهني وعاء الكيك بقليل من الزيت ثم ضعي ورق زبدة ثم ضعي الخليط وادخليه الثلاجة حتى يجمد.

اقلبيها فوق كيكة الشيكولاتة المغطاة بالجناش ويمكنك تزينها بأصابع الشيكولاتة.

طبقة جاناش الشيكولاتة

ذوبي الشيكولاتة مع الكريمة في وعاء على النار، ثم ضعي هذا الصوص على كيكة الشيكولاتة الجاهزة.

طبقة قبعة الكراميل

ذوبي السكر على النار لتحصلي على الكراميل.

ضعي قالب شكل القبعة بالمقلوب ثم ضعي فوقه فويل، وادهنيه بالزيت وارسمي عليه خيوط من الكراميل واتركيه حتى يجف.

انزعي الوعاء والفويل ببطئ ثم ضعي القبعة على التورتة واحتفلي بتورتة رأس السنة 2015.