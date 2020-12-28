تعاني الفتيات عادة من أزمة جفاف بشرتهن خلال فصل الشتاء، خاصة أصحاب البشرة الجافة، اللاتي تتعرض بشرتهن لتكوين القشرة والجلد الميت

ويلجأ العديد منهن للكريمات المصنعة بهدف الترطيب، أو بعض الزيوت، العادات التي حذر منها الدكتور هاني الناظر، لما تحويه تلك المنتجات من مواد كيماوية ضارة بالبشرة.

ونصح الدكتور هاني الناظر، خلال حديثه لـ«هن»، باستخدام المواد الطبيعية التي لا تترك آثار جانبية، مثل ماسك الزبادي لترطيب جفاف الشتاء، حيث يساعد على ترطيب وتنعيم البشرة وإزالة الجلد الميت، مع تغذية البشرة.

مكونات ماسك الزبادي

زبادي.

عسل أبيض.

حليب.

ليمون.

اخلطي المكونات جيدا في بولة صغيرة.

افردي الخليط على الوجه والرقبة.

انتظري 20 دقيقة قبل غسله.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.