طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة

كتب: هن - 07:12 ص | الإثنين 28 ديسمبر 2020

تعتبر سندوتشات الكفتة المخبوزة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، حيث تعتبر من الوجبات السريعة والشهية في ذات الوقت. ويرصد «هن» طريقة عمل سندوتشات الكفتة المخبوزة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير سندوتشات كفتة مخبوزة العجينة 1 ونصف كوب دقيق أسمر ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 2 ملعقة كبيرة زيت ملح ماء للعجن بيضة فانيليا الحشو لحمة مفرومة بصل مبشور فلفل رومي قرفة ناعمة زنجبيل بودرة ملح فلفل أسود بيضة جبنة رومي جبنة موتزاريلا الوجه شمر حبوب كمون حبوب حبوب كراوية سمسم محمص حبة البركة لبن بيضة فانيليا طريقة تحضير سندوتشات كفتة مخبوزة - في العجانة يخلط الدقيق الأبيض مع الدقيق الأسمر -ثم يضاف الخميرة والبيكنج باورد ورشة الملح والبيضة - ثم الفانيلا والزيت ورشة السكر - تعجن العجينة جيدا ثم تترك حتى تختمر - في هذه الأثناء نحضر الحشوة - تخلط اللحمة المفرومة مع البصل ثم يضاف البهارات - تخلط جيدا ثم تضاف البيضة والملح والفلفل ثم تشكل الكفتة وتسوى في الفرن - تفرد العجينة ثم تضاف الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا - تضاف الكفتة وتلف العجينة على شكل رول ثم يضاف على وجها خليط البيضة مع الفانيلا وحبوب السمسم أو حبة البركة أو الكراوية ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

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