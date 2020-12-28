السر في الكمون.. كيف تتخلصين من الكرش في 20 يوما

صحة

يشتكي الكثير من الناس من ظهور الكرش وبخاصة في فصل الشتاء الذي يحلو فيه تناول الأطعمة الشهية، مما يترتب عليه زيادة في الوزن وبخاصة في منطقة البطن التي تتراكم بها الدهون.

ونلاحظ تأثر النساء بشكل كبير عند زيادة أوزانهن مما يجعلهن يبدأون في البحث عن طريقة للتخلص من الدهون الزائدة في منطقة البطن والمتسببة في ظهور "الكرش".

ولذلك قدم موقع "بولدسكاي"، مجموعة من النصائح للتخلص من الدهون الزائدة، وخاصة في منطقة البطن خلال 20 يوما فقط عن طريق تناول الكمون بانتظام.

وأوضح الموقع، إلى أن دراسة التي أجريت على 88 سيدة بدينة، أثبتت أن تناول الكمون، فعال للغاية في التخلص من الوزن الزائد، لافتا إلى أن ذلك يساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة من خلال زيادة معدل التمثيل الغذائي والهضم.

وقدم الموقع مجموعة من الطرق المختلفة لاستخدام الكمون في إنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن غير المرغوب فيها، والتي جاءت كالتالي:

مشروب الكمون

يتم إحضار ملعقتين كبيرتين من بذور الكمون ويتم نقعهم في الماء طوال الليل وتغلي البذور في الصباح، ثم يصفى لإزالة البذور، ونضيف إلى المشروب نصف ليمونة.

وينصح شرابه على معدة فارغة كل صباح لمدة أسبوعين لفقدان الوزن بشكل سريع.

الكمون مع الليمون والزنجبيل

تعتبر هذه واحدة من أكثر الطرق الفعالة لإنقاص الوزن، والتي تتم بإضافة بذور الكمون لطبق من الخضراوات، مع إضافة الليمون والزنجبيل، ثم تتناول الطبق في العشاء.

كمون بالعسل

نحضر مسحوق الكمون ونذيب 3 جرامات منه في الماء، ثم نضيف إليه بضع قطرات من العسل، ليشرب يوميا بانتظام وسيتم ملاحظة الفارق بعد أيام قليلة.

كمون بالزبادي

نضيف ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 جرامات من الزبادي، ويتم تناوله يوميا.