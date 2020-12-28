طريقة عمل البرجر في المنزل

يعد البرجر واحدًا من الأكلات السريعة، واللذيذة التي يفضلها الكثير خاصة الأطفال، لذا ينصح بتحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون أي مجهود، عن طريق الخطوات التالية. مقادير البرجر: كيلو لحم مفروم فلفل أسود مطحون ملح حسب الرغبة فتات خبز توابل بصل بهارات طريقة عمل البرجر في وعاء اخلطي المكونات السابقة جيدا، عدا فتات الخبز. اتركي الخليط في الثلاجة لفترة. اخرجي الخليط، وضيفي له الفتات، وقلبيهما جيدا. شكلي الخليط إلى أقراص، واتركيه ساعتين في الثلاجة. اقلي أقراص البرجر في الزيت حتى النضج قدميه مع شرائح الجبن الشيدر، والطماطم والخس.

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