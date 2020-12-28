اختار هدية زوجتك على حسب برجها.. لو «سرطان» هاتلها لولي

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أيام تفصلنا عن ليلة رأس السنة الجديدة، وغالبًا ما يحتار بعض الأزواج في اختيار الهدايا المناسبة لزوجاتهم احتفالًا بالعام الجديد، ويمكن اللجوء للهدايا التي تناسب الزوجات حسب البرج الذي تنتمي إليه.

وقدمت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، الهدايا التي تناسب الزوجة حسب برجها الفلكي، من خلال حديثها لـ«هن»:

الحمل

امرأة الحمل تعتز بنفسها جيدًا، لذلك يمكن اختيار هدية محفور عليها اسمها، مثل الأنسيال، وأيضًا تميل إلى الهدايا التي تساعدها على إنجاز شغل المنزل مثل الأجهزة الكهربائية.

الثور

امرأة الثور تميل إلى الهدايا ذات القيمة المادية الغالية، مثل الذهب أو البرندات العالمية أو الكريمات للعناية بالبشرة الغالية.

الجوزاء

هدايا تساعد على وسائل الاتصالات مثل الموبايل واللاب توب.

السرطان

تميل امرأة السرطان إلى اللولي، مثل كوليه أو خاتم مصنوع من اللولي، وأيضًا ترغب أيضًا في الهدايا المنزلية مثل الأباجورة، وأيضًا تعشق امرأة السرطان التصوير فيمكن إهدائها كاميرا للتصوير.

الأسد

تعشق امرأة السرطان الذهب، أو البرندات العالمية ويمكن أيضًا إهداؤها نظارة شمس أو حقيبة.

العذراء

تميل امرأة العذراء إلى الاهتمام بالصحة، ويمكن اهدائها مجموعة من الأعشاب الطبيعية مثل الكريمات للبشرة المصنوعة من مواد طبيعية، وأيضًا تميل امرأة العذراء إلى الثقافة فيمكن إهداؤها كتاب أو دعوة لمكان ثقافي.

الميزان

يمكن إهداؤها مستحضرات تجميل أو الشمعدان، لأن امرأة الميزان تميل إلى الرومانسية.

العقرب

محفظة أو حقيبة جلد من الهدايا المميزة لامرأة العقرب، لأنها تعشق الجلد وأيضًا اللونين الأحمر والأسود.

القوس

عشاء في مطعم جديد يقدم أكلات من دول مختلفة أو دعوة للسفر من الهدايا المناسبة لامرأة القوس.

الجدي

يمكن إهداء امرأة الجدي الهدايا ذات القيمة المادية العالية أو الانتيكا أو الساعات القيمة.

الدلو

لا بد من سؤال امرأة الدلو قبل إحضار الهدايا، إذ أنها تميل للتميز والتفرد ويمكن إهداؤها الأشياء المصنوعة من الهاند ميد أو لوحة فنية مميزة.

الحوت

تميل امرأة الحوت للبحر، لذلك أي هدية لها علاقة بالبحر تكون مناسبة مثل المايوه أو نظارات شمس أو كريمات مستخرجة من أعشاب البحر، وأيضًا دعوة للذهاب إلى الأوبرا أو السينما أو المسرح.