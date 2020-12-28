طريقة عمل سلطة قرنبيط بالصويا صوص خطوة بخطوة

مطبخ

السلطات من الأطعمة الرئيسية، التي لا غنى عنها، التي تتميز بتنوع مكوناتها وأطباقها المميزة.

وقدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج عبر «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة بخطوات محددة، لإعداد سلطة قرنبيط بالصويا صوص في المنزل.

مقادير سلطة قرنبيط بالصويا صوص

- قرنبيط

- شطة

- زيت زيتون

- صويا صوص

- مرقة خضروات

- نشا ذرة

- طحينة

- ثوم مفروم

- ماء

- سكر بني

- خل أرز

طريقة تحضير سلطة قرنبيط بالصويا صوص

- في البداية يجب وضع نشا الذرة داخل طاسة بها زيت على نار متوسطة.

- ثم إضافة الماء، وبعد ذلك وضع القرنبيط داخل الطاسة.

- يتم إحضار إناء منفصل، لخلط الصويا صوص مع السكر البني ومرقة خضروات.

- يجب إضافة شطة وطحينة وخل أرز وثوم مفروم إلى خليط صوص القرنبيط.

- في النهاية يتم خلط الصوص مع القرنبيط.