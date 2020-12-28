قدم الشيف شربيني، طريقة عمل سلطة مشروم بالزبادي، من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «CBC سفرة» ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل سلطة مشروم بالزبادي

مشروم

ذرة

فلفل ألوان

طماطم شيري

بقدونس

الصوص

مايونيز

عصير ليمون

زبادي

سكر

ملح

فلفل اسود

زيت زيتون

طريقة عمل سلطة مشروم بالزبادي

يخلط كل الخضار في طبق التقديم

في الكبة يخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون وزيت الزيتون

رشة ملح ورشة سكر وتخلط جيدا ثم تضاف على الخضار ويقلب الخليط جيدا

ثم تقدم السلطة