أول ظهور لـ راندا رياض بعد تعافيها من كورونا: تحتفل بالكريسماس (صورة)

علاقات و مجتمع

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها، بصورة جديدة لها بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت راندا داخل منزلها وهي واقفة بجانب شجرة الكريسماس، مرتدية جيب قصيرة وبلوفر أسود، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، دون مبالغة في وضع مستحضرات التجميل.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: «مبروك شفائك.. ربنا يسعدك.. كل سنة وأنتم طيبين.. ربنا يسعدكم دايمًا».

تعافي راندا رياض ومحمد الشرنوبي من كورونا

وكانت راندا رياض، أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام: «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».

وأيضًا أعلن الفنان محمد الشرنوبي تعافيه من فيروس كورونا، إذ شارك الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية «إستوري» بـ«إنستجرام»: «الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير».

احتفال راندا رياض بعيد ميلادها

احتفلت راندا رياض، بعيد ميلادها في سبتمبر الماضي، حرصت وقتها على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ومقاطع مصورة من الاحتفال.

ونشرت «راندا» مقطع مصور عبر خاصية «ستوري»، على صفحتها الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لزوجها الشرنوبي وهو يغني لها.

وظهر محمد الشرنوبي في الفيديو بجانب زوجته وهو محتضنها ويغني لها عددا من الأغنيات خلال وقوفهما حول التورتة.

ووثقت الكاميرات لحظات رومانسية جمعت الثنائي خلال عيد الميلاد، فقد كان يغني لها مع رقصهما سويا.