«الإفتاء» تحسم الجدل حول إجراء عمليات التجميل للمسنات: يجوز ولكن بشرط

فتاوى المرأة

في مقطع فيديو بث مباشر، تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات، تسأل خلاله عن عمليات التجميل.

«هل يجوز للزوجة المُسنة عمل عمليات تجميل لأجل زوجها؟»، كان هذا محتوى السؤال الذي تساءلت به السيدة المسنة، وجاء رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا «يجوز للمرأة أن تجري عمليات التجميل إذا كان بهدف أن تتزين لزوجها».

وأضاف أمين الفتوى، أن عدم الممانعة في إجراء العمليات مرتبط بأن يكون الهدف الزوج فقط.

وكان ورد سؤال آخر عن حكم الشرع في إجراء عمليات التجميل، وكان الرد كالتالي، "إن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي، أو لإزالة تشوهات وكان هذا إقرار من الطبيب فهذا جائز ولا حرج في ذلك".

وأضاف: "أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون أي داعي فهذا لا يصح".