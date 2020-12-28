أحلام تنصح حلا الترك للتصالح مع والدتها: سيبيها على ربنا بيفرجها عليكي

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، نصيحة إلى الفنانة البحرينية حلا الترك، بشأن التصالح مع والدتها منى السابر بسبب الخلافات بينهما، التي وصلت إلى الدعاوى القضائية.

ونشرت أحلام رسالة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تنصح فيها حلا قائلة: «أحبي أمك وربي يحميك.. الأم هي جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها.. واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك دايمًا».

وتابعت أحلام في رسالتها: «أقولك لك نبدأ من الصفر حتى لا تنسي كلامي.. واللي مش حاسين بآلامك في يوم بيحسون.. بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاكي كالعادة».

وتأتي هذه الرسالة بسبب الخلافات بين حلا الترك ووالدتها منى السابر، التي وصلت للدعاوى القضائية، إذ رفعت الابنة دعوى قضائية ضد والدتها تطالبها بدفع 200 ألف ريال بحريني كانت حصلت عليهم منها.

وطلبت منى السابر، الفنانة الإماراتية أحلام، التدخل للصلح مع ابنتها حلا، والكف عن الدعاوى القضائية، وخرجت منى في بث مباشر عبر حسابها على إنستجرام، مستغيثة بأحلام: «أرجوك يا أم فاهد تدخّلي».

وقالت منى السابر في الفيديو أن القضاء البحريني حكم عليها حكمًا بالحبس عامًا مع وقف التنفيذ: «أنا أمها وكنت أصرف عليهم وأنا قولتلكم شو السبب أنا ما عندى مردود مادي ونفقتي ما بتوصلني... الله يعلم أنا كيف عايشة هذه الفترة حتى مصاريف مدرسة عبدالله ما اندفعت وهو المفروض يدفعها».

وتابعت منى السابر في رسالتها «حتى الكتب دبرتها لعبدالله والمبلغ الذي يطالبونني به هو عشرون ألفاً وثلاثمائة دينار بحريني، يعني نحو 200 ألف ريال سعودي.. الآن ما عندي، يعني من وين بدي أجيب لها وبعدين خلاص الحكم صدر».

وكانت منى السابر كشفت في وقت سابق، أن ابنتها حلا رفعت دعوى قضائية ضدها، وزعمت أن ذلك حدث بتحريض من والدها وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.