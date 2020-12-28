نسخة طبق الأصل.. مصطفى قمر يحتفل بفوز ابنته بميدالية ذهبية في الجمباز: ملاكي

علاقات و مجتمع

من بين 6 متسابقات، حصلت ابنة الفنان مصطفى قمر، على المركز الأول والذهبية في الجمباز، واحتفل بها الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شارك الفنان مقطع فيديو مصور لابنته جودي، وأرفق تعليقًا قال خلاله «ألف مبروووك ياچوچو يا حبيبة بابي على الدهبية يا بطلة الجمباز الأولى».

وتغزل الفنان في ابنته الصغرى التي بدت وكأنها نسخة مصغرة منه، بنفس عينيه الخضراوتين، قائلًا «ربنا يحفظك من العين يا ملاكي يا حبيبة قلبي وروحي ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروووك».

لقى مقطع الفيديو المصور الذي شاركه الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف المشاهدات، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي تتغزل في الابنة الصغرى، وكان من أبرزها، «بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يحفظها ويبارك فيها شكلك يا قمر، الصلاة على النبي الله يحفظها لك ويأمنك عليها تشوفها أحلى العرايس، ما شاء الله ألف مبروك، دى مصطفى قمر على صغير، عقبال أكبر البطولات، أول مرة نعرف إن عندك بنت، مش عايز عريس ليها».

جودي مصطفى قمر، هى ابنة الفنان من زوجته الثانية غادة عيسى، وكانت خطفت الأنظار منذ الظهور الأول لها برفقة والدها وبدت وكأنها نسخة طبق الأصل منه، خاصة في لون العينين والبشرة البيضاء، ولديه ولدان آخران هما تيام الذي دخل مجال الوسط الفني وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وآخر يدعى إياد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى قمر هو ألبوم طرحه مؤخرا بعنوان «لمن يهمه الأمر 2» الذى يضم 7 أغنيات وهى «مسافر» و«عجوز فى المدينة» و«دقى عودك» و«حبك على جبينى» و«سوسنة» و«حنونة» و«هغنيلك».