كيفية تنظيف الملابس في زمن الكورونا.. والتعامل مع متعلقات المصاب

صحة

غسيل الملابس والاهتمام بالنظافة الشخصية، بات من الأمور الأساسية الواجب الالتزام بها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسط تساؤلات على الطريقة المثالية للقيام بذلك في زمن الكورونا.

تعليمات غسيل الملابس في زمن الكورونا

وقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية CDC، عبر الموقع الرسمي له، الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها عند غسيل الملابس وتطهيرها جيدا، في ظل الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.

وقال المركز إنه:

- يجب ارتداء قفازات يمكن التخلص منها.

- لابد من غسل اليدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.

- لا يجب هز الغسيل المتسخ.

- لابد من غسل الملابس وفقا لتعليمات الشركة الصانعة.

- يجب استخدام الماء الدافئ سواء عند الغسيل اليدوي أو في الغسالة.

- يجب غسل الملابس المتسخة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدا عن ملابس بقية الأسرة.

التعريف بفيروس كورونا المستجد

ويعد «كوفيد 19»، مرض فيروسي معدٍ من سلاسة «كورونا»، وصنف على أنه جائحة عالمية، بعد تفشيه في الكثير من دول العالم، عقب انتشاره بين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، في الربع الأخير من 2019.

أعراض فيروس كورونا

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع منظمة الصحة العالمية who.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإرهاق.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- السعال الجاف.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق

كيف تنتقل عدوى فيروس كورونا؟

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن العدوى تنتقل من المصاب إلى الآخرين بسبب الرذاذ الذي يخرج من المصاب على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، وقد يستنشقه غير المصاب بالفيروس، كما يمكن أن ينتقل أيضا عند لمس أسطح عليها هذه القطرات الصغيرة، كلمس الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.