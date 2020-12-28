«كل ما تتزنق تبرر».. حجج رانيا يوسف للهروب من إثارة الجدل

علاقات و مجتمع

في الأعوام الأخيرة عُرفت الفنانة رانيا يوسف بإثارة الجدل، سواء بارتداء أزياء جريئة أو تصريحات صادمة عرضتها للانتقاد، وفي أحيان أخرى يصل الهجوم إلى حد البلاغات القانونية، لتحاول الدفاع عن نفسها والبحث عن مخرج من الأزمة بمبررات وحجج مختلفة.

فستان البطانة: بدل ما تصورني نبهني

في ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، كانت الفنانة رانيا يوسف على الموعد ربما الأول في إثارة الجدل، حين ظهرت بفستان مكشوف، عرف فيما بعد بفستان البطانة، تعرضت على إثر الظهور به للهجوم ووصل الأمر إلى تقديم البلاغات ضدها بتهمة التحريض على الفسق.

وقتها خرجت «رانيا»، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، معلنة حزنها وندمها، كما أنها ألقت اللوم على المصور الذي التقط لها هذه الصور التي أوضحت هذه الزاوية.

وقالت: «للأسف معرفتش لحد الآن مين اللي صورني من ورا.. مكنش يصح يعمل كدة.. وبعدين ده مش مكان مصورين.. أقول لهذا المصور بدل ما تصورني كنت نبهني لوجود مشكلة».

فيديو المؤخرة: اتخضيت من السؤال

وحاليًا مازال الجدل مرتبطًا باسم الفنانة رانيا يوسف، بعد الخروج بتصريحات جريئة في برومو برنامج «مع الفارس»، المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، حين أجابت عن السؤال المذيع بشأن الفساتين التي تظهر مفاتنها لتقول: «مؤخرتي مميزة».

من وقتها تتعرض الفنانة رانيا للهجوم الشديد، ووصل الأمر إلى الحديث عن تقديم البلاغات ضدها بسبب تصريحاتها المثيرة، وكعادتها، خرجت الفنانة رانيا يوسف في تصريح جديد لـ«الوطن» ملقية اللوم على المذيع.

«اتخضيت من السؤال» هكذا بررت رانيا يوسف، إجابتها المثيرة، إذ رأت أنه بدلًا من معاقبتها يمكن معاقبة المذيع، فهي وصفت نفسها أنها أجابت في إطار الهزار.

وكشف البرومو عن تصريحات مثيرة أيضًا للفنانة رانيا يوسف، كان بينها: «الرجالة قليلة»، ومن المقرر أن تذاع هذه الحلقة المثيرة يوم الجمعة المقبل على قناة الرشيد.