سليمان عيد يتغزل في زوجته عبر «إنستجرام»: شريكة حياتي ونصي الأولاني

علاقات و مجتمع

شارك الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بزوجته من أحدث ظهور لهما، والتي نالت إعجاب متابعيه.

وأرفق «عيد» تعليقًا على الصورة متغزلًا في زوجته، قائلًا: «شريكة حياتي ونصي الأولاني».

ظهرت الزوجة بحجاب تقليدي بألوان متعددة، فضلًا عن ارتداء نظارة شمسية، فيما ارتدى الزوج قبعة على رأسه.

لقيت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ربي يديمكم لبعض ويسعد أيامكم ويحفظكم، ربنا يخليكوا لبعض، انت مكسوف تقول النص الحلو، ربنا يحافظ عليكم من العين، مراتك زي القمر يا سليمان، عيلتك محترمة وجميلة، اللي زيك قليلين أوي في الوسط الفني ياسليمان، فيكوا شبه من بعض أوي».

وفي أكتوبر الماضي من العام الحالي، احتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته، في أحد الأماكن بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت أطلت العروس بفستان أبيض «منفوش»، مزين بنقوش بيضاء لامعة، مع حجاب بسيط ومكياج «سموكي»، مع اختيارها تاج فضي متوسط الحجم يزين رأسها.

وحرص عدد من النجوم داخل الوسط الفني، على حضور حفل زفاف ابنة الفنان سليمان عيد، سلمى، بينهم الفنان هاني رمزي، خالد سرحان، شريف باهر، محمد ثروت، المخرج رامي إمام، علي ربيع، وكريم محمود عبدالعزيز.

سليمان عيد، ممثل مصري كوميدي، بدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين. كان دوره في فيلم «الإرهاب والكباب» عام 1992.

قدم العديد من الافلام السنمائية والتلفزيونية والمسرحية، وصل رصيده الفني لما يقرب من 150 عمل.

وكان أخر أعمال سليمان عيد، في رمضان 2020 مسلسل «فلانتينو» مع عادل إمام، و«ونحب تاني ليه» مع ‏ياسمين عبد العزيز، و«عمر ودياب» لمصطفى خاطر وعلي ربيع‎.‎