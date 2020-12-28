15 يوم جحيم.. رجل يعذب زوجته ويحبسها ويحرقها بمياه نار بالإسكندرية «صور»

علاقات و مجتمع

صور وثقت وصلة تعذيب لفتاة على يد زوجها نتيجة ضرب مُبرح وقع عليها لمدة 15 يوم متواصلة دون رحمة انتهت بسكب ماء نار عليها وحبسها في غرفة بمفردها تصرخ من شدة الألم وكأنه يتفنن في إيذائها.

نشرت إحدى معارفها صورها على مواقع التواصل الاجتماعي لتستغيث لإنقاذها بعد أن اشتد عليها التعذيب قائلة: «حد يساعدنا أرجوكم يوصلنا بأي مسؤول ينقذها، مؤكدة أنها فزعت حين شاهدت آثار الضرب عليها والتشويه الجسدي الذي حدث لها نتيجة ضرب زوجها.. هي من إسكندرية وعايزين حد ييجي يوقف جوزها عند حده لأنها غلبانة وملهاش حد».

تقول صاحبة الاستغاثة إن زوج المجني عليها أجبرها على الإمضاء على إيصالات أمانة وشيكات تحت تهديد وتعذيب، لافتة إلى أن الفتاة تدعى وردة عبده، وقد ذبلت بعد أن أصبحت قعيدة الفراش تتلقى العلاج وتداوي آثار الحرق: «هو واخدها من بيت أهلها عشان يعذبها وعيالها كمان واقفين وشايفينها بتتعذب ولا حد سأل عليها وأمه كمان معاه وأخدتها علقتها في البيت».

تحكي ياسمين محمد، أدمن صفحة «أمهات تصنع المستحيل»، أنها تلقت تلك الاستغاثة لنشرها في محاولة لمساعدتها، مؤكدة أن مثل هذا الأذى مرفوض تمامًا وليس من حق أي رجل ضرب زوجته تحت أي ظرف لافتة إلى أن هناك حلول بديلة بعيدًا عن الإهانة الجسدية وتحاول من خلال «الجروب» مساعدة السيدات ضد عنف الأزواج: «فيه محامين بيحاولوا يساعدوهم في القضايا الخاصة بيهم».