توقعات الأبراج اليوم 28-12-2020:اختراق خصوصية الجوزاء.. وأخبار مزعجة لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

تحدث تطورات في حياتك المهنية وتميل إلى تقليص جهودك في العمل، لكن وضعك المالي يجبرك على بذل جهد أكبر.

برج الثور

تشعر أنك لست في المكان المناسب تماما لمهنتك، أنت شخص تريد التوسع أكثر من ذلك.

برج الجوزاء

تشعر أن خصوصيتك مخترقة من البعض، لذا دافع عن مساحتك الشخصية، وحاول تهدئة الأمور مع الآخرين.

برج السرطان

تراودك بعض الأفكار السلبية بسبب أن البعض يحاول الضغط عليك.

برج الأسد

بعض الأخطاء والقرارات غير الصائبة في الماضي تتذكرها وتندم عليها اليوم، لكن يمكنك أن تصلح أخطائك حتى تشعر أن ضميرك مرتاح.

برج العذراء

يلومك البعض من حولك خصوصا في عائلتك على اختيار مهنتك وضياع وقتك بها.

برج الميزان

يوم جيد للاستجمام عن طريق القراءة أو الدراسة أو العمل في مشاريع جديدة.

برج العقرب

خيبة الأمل في مجال عملك تجعلك ترغب في تغيير مجال عملك بالكامل.

برج القوس

تميل إلى الشك في أهدافك وقدراتك، ولكن لا تدع هذا يدخلك في حالة من الكآبة والقلق، كل شيء سيكون على ما يرام.

برج الجدي

تصلك أخبار مزعجة تجعلك منزعج ومكتئب قليلا، لا تستسلم.

برج الدلو

تمر ببعض المشكلات مع أفراد عائلتك، حاول أن تحافظ على الهدوء وافتح مجال للمناقشة.

برج الحوت

من المحتمل أن تتأخر أحد الأهداف التي تحاول الوصول إليها، مما يسبب لك الإحباط والقلق.