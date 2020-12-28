إهمال تنظيف المنزل يهدد بمشكلات صحية متعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أمنية قلاوون يهمل البعض تنظيف منازلهم غير مكترثين بأضرار ذلك إلاهمال الذي يؤثر على الصحة بصورة واضحة، نتيجه تراكم العفن الناتج عن وجود البكتيريا والجراثيم التي يؤثر وجودها على صحة الجسم، وهناك أماكن يصعب تنظيفها بشكل مستمر، مثل خلف الأسِرة، هذا بخلاف الجراثيم غير المرئية بالعين المجردة، وتوثر على الصحة بصورة واضحة. لقراءة المزيد.. اضغط هنا. https://www.elconsolto.com/medical-advice/advice-news/details/2020/12/25/1938454/%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%83-4-%D8%A3%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-?fbclid=IwAR1ILIPUk_xHCZwrC4a9qG2fg1HysGzaLr2aLsmz5U7juVH0ZfEoxNpgR78

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