الشاعر ولاء الدين فاروق: الستات ما بيعرفوش يكدبوا بس بينكدوا

علاقات و مجتمع

كشفت بعض الدراسات عن أن الرجل هو المسبب الأول للنكد في الحياة الزوجية، وعن ذلك قال ولاء الدين فاروق، المهندس والشاعر: «إن الستات مابيعرفوش يكدبوا، لكن بيعرفوا ينكدوا، وكذلك الرجالة، لكن خلينا نتفق أولا إن للعلاقة دائما قائد واحد، وعادة بيكون الراجل، وصحيح الراجل بينكد بمزاجه، ومش شرط في الحالة دي يتعصب ويزعق وينكد بهذا الأسلوب، لكن في أسلوب نكد مختلف قائم على مفهوم يا واد يا تقيل، ومش هرد على نكد الزوجة وهسكت»، مؤكدا أن الرجال أكثر ذكاءً في النكد.

وقت النكد متزودوش بنزين على النار

وأضاف «فاروق»، خلال لقائه مع برنامج «الستات مايعروفش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، والمذاع على شاشة «cbc»: «لو الخلاف وصل بين الزوجين لمرحلة الزعيق، مينفعشي أسيب كراجل البيت وأنزل مرجعشي، ولكن أنا بطبيعة الحال وبحكم العشرة خلاص شريكة حياتي عارفة إني عصبي جدا، مينفعشي تزود بنزين على النار، لأنها هتزيد أكثر، ولكن لو سبتها خالص هنطفي لوحدها».

وأكد أنه ليس معنى كلامه أنه سيترك المشكلة بلا حل، ولكن «أنا هسيبها شوية وأنزل على القهوة، وهي تعمل كوباية شاي وتقعد تتفرج على التليفزيون، فتنسى الموضوع، ولما نرجع نبقى إحنا الاتنين أهدى وقتها، ونحل كل أسباب النكد اللي بينا».

في نوعية ستات عنيدة

وأوضح أن هذا هو الحل المناسب مع بعض السيدات،لأن هناك «ستات عنيدة، طول ما إنت بتدوس هي بتدوس، يعني إنت تقولها 1+1=2، تقولك لا 3، والله العظيم 2 والنظريات كلها بتقول 2، تقول برضه لا 3».

وناقشت حلقة اليوم الأحد من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، ظاهر النكد المنتشرة بين الأزواج والزوجات، ومن المتسبب فيها بشكل أكبر هل الرجل أم المرآة.