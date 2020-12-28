5 فنانات فاجئن جمهورهن بدون مكياج: الطبيعي أحلى (فيديو وصور)

لايف ستايل

قررت الفنانة ياسمين صبري، التخلي عن المكياج، والظهور بـ«نو مكياب»، في أحدث إطلالة لها، وقامت بمشاركتها عبر خاصية «إستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت صبري، بشعر منسدل يحمل تموجات بسيطة، مع اختيارها تيشيرت أسود بدون أكمام، وساعة فاتحة اللون، دون تدوين تعليق على حالتها.

وتسببت تلك الصورة في إعجاب رواد منصات التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنانة، وجراءتها في التخلي عن المكياج، ومن بين تعليقات الجمهور: «ياسمين ملكة جمال بمكياج ومن غير مكياج»، و«أحلى ست في الدنيا»، و«ملكة جمال وفخر الصناعة المصرية يا بنت إسكندرية».

فنانات بدون مساحيق تجميل

ولا تعد ياسمين صبري، الفنانة الوحيدة التي فاجأت متابعيها بالظهور بدون مكياج، حيث سبقها العديد من الفنانات، ويرصد «هن» أبرزهن.

فيفي عبده

منذ أيام، قررت الراقصة فيفي عبده، طمأنة جمهورها على حالتها الصحية، بعد إثارتها الجدل حول مرضها دون الحيدث عن تفاصيله، لتخرج للجمهور بدون «مكياج» مؤكدة على تعافيها، خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأطلت فيفي عبده بدون مكياج، مع ارتداء أزياء المنزل ورابطة رأس، قائلة: «يا جماعة أنا بخير والحمد لله، وبشكر كل الناس اللي بتحبني واتطمنت عليا، أما الناس اللي بتقول إني موت وإني في الإنعاش، ليه تخضوا الناس عليا أنا مموتش منكم لله»، متابعة: «كويس إن الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش على الدنيا».

إنجي المقدم

وفي أغسطس الماضي، تخلت الفنانة إنجي المقدم عن المكياج، خلال جلسة تصوير لها في رحلة بحرية بمدينة الجونة، ونشرت إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتظهر بملابس بحر متعددة الألوان بدون أكمام، وبفتحة جانبية، ودون مكياج، وبشعر ويفي، مع نظارة شمسية.

نرمين الفقي

وفي أكتوبر الماضي، فاجأت الفنانة نرمين الفقي، الجمهور بظهورها بدون مكياج، في جلسة تصوير عبر «إنستجرام»، قائلة «خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك».

هند صبري

في أغسطس الماضي، نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة لها دون مكياج، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأزياء صيفية فضفاضة بدون أكمام، مع سلسلة ذهبية، معلقة عليها بحكمة لرسامة مكسيكية باللغة الإنجليزية تقول، «في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد.. فريدا كاهلو».