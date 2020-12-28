مي العيدان تنتقد رانيا يوسف بشأن تصريحاتها الجريئة: «اللي بتعمليه عيب»

علاقات و مجتمع

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في مقطع فيديو مصور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تصريحات الفنانة رانيا يوسف الجريئة الأخيرة، التي أثارت به الجدل بشأن مفاتنها وأنوثتها.

وقالت «العيدان» خلال مقطع الفيديو: «أنا ما حرق دمي قد هذا الفيديو بعد البرومو، احنا وين رايحين في الوطن العربي، 2020 شوفنا منها أشياء فظيعة وأشياء خرافات، بس نفس هذا ما شوفت، شنو مذيع وفنانة طالعين يقولون هذا الشيء».

وتابعت: «رانيا يوسف لوين رايحة، تبين تسوين أشياء ما حدا يحاسبك، اللي بيتسويه هذا عيب، من هنا لآخر الزمان».

ووجهت الإعلامية الكويتية، رسالة عتاب للمذيع نزار الفارس، «انت كرجل ما استحيت وأنت بتقوم محاوتها، انتوا الاثتنين لازم تحولوا للنيابة، إن كانت رانيا يوسف بمصر والإعلامي، ما يصير هذا خدش للحياء العام، مو تقدمون برنامج في قناة فوق الـ21».

«يا أشرف زكي يا نقيب المهن التمثيلية، انت قابل بوجود مثل هاي الممثلة»، بهذه العبارة واصلت العيدان هجومها، مضيفة: «رانيا يوسف لا تتحججين وتقولين اتفاجئت بالسؤال، لا يا حبيبتي تقدرين تقولين شيلوا السؤال هذا، والأسئلة اللي على هذا النطاق ما تناسبني، في ممثلات محترمات لكنها لا تمثلهن كلهن، انتوا تركتوا الحبل على الغارق، من البطانة لفستان ابنتها وتقول ما تنبهوني».

وتسائلت: «اللقاء القادم عن ماذا ستتكلم، تطلعي تنتقدين الفنانات منها نادية الجندي، هذة الفنانة في قمة الرقي والاحترام».

واختتمت «العيدان»: «الله يعينا على الحلقة كاملة.. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا مجرد برومو».

وكانت أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل، بعد الإعلان عن برومو حلقتها مع الإعلامي العراقي، نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد».