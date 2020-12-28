الامارات | عائشة القايدي تستعرض «نماذج الاتصال» في مكتبة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة القايدي تستعرض «نماذج الاتصال» في مكتبة كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مكتبة كلباء العامة إحدى مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، دورة تدريبية افتراضية بعنوان «مهارات الاتصال»، استضافت خلالها المدرب المعتمد في العلاقات العامة وجودة الحياة، عائشة القايدي، لاستعراض نماذج من الاتصال وأنواعه، ومكوناته، وأهميته في واقع المجتمعات.

وركزت الدورة، التي استهدفت موظفي الدوائر الحكومية، على أربعة محاور، تضمنت مفهوم الاتصال، وخطواته، وأشكاله وأنواعه، وأدواته الفاعلة، إذ عرفت القايدي الاتصال الإنساني بالتفاعل الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز الصلة بين الأفراد في المجتمعات.

ونظمت القايدي في ختام الدورة نشاطاً افتراضياً شارك فيه الحضور، مستعرضين تجربتهم العملية، من خلال التطرّق إلى طبيعة أعمالهم المؤسسية، والفئات التي تستهدفها المؤسسة، وأنسب الطرق والأدوات التي يستخدمونها للاتصال، والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.

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