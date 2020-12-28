الامارات | متحف الأوهام في مصر يخدع أحاسيس الزوّار

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الأوهام في مصر يخدع أحاسيس الزوّار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في متحف جديد بالعاصمة المصرية القاهرة يمكنك أن تسير بكامل هيئتك في حوض للسباحة دون أن تبتل، أو تسير في نفق تتأرجح الأرض فيه من تحت قدميك أو تقف على رأسك في غرفة دوارة.. وما كل ذلك إلا مجرد خدع.

هي تجربة يقدمها «متحف الأوهام»، إذ يستمتع الزوّار بما يقرب من 70 خدعة تختبر حواسهم وعقولهم وحالتهم النفسية.

وأوضح المدير العام لمتحف الأوهام، محمود أبوعباس، أن هذه الحيل صُممت لخداع أحاسيس الزائر الذي يشرح المتحف له التفسير العلمي والرياضي والنفسي لكل خدعة.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمتحف أن الهدف هو «اكتشاف سبب إدراك عيوننا لأشياء غير مفهومة لعقولنا».

ومعظم زوّار المتحف مجموعات من الأصدقاء أو الأُسر يرغبون في الاستمتاع واختبار حواسهم. ويستقبل المتحف الأطفال أيضاً إلى جانب البالغين.

وتشمل الخدع كذلك صوراً مجسمة وخدعاً بصرية وغرفة بلا نهاية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news