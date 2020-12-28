الامارات | وقود جديد من أشجار النيم

شكرا لقرائتكم خبر عن وقود جديد من أشجار النيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المعروف أن العصارة المستخلصة من أشجار النيم تستخدم في الأساس في أغراض الطب التقليدي، وكذلك في تصنيع أنواع معينة من الزيوت والمبيدات الحشرية الطبيعية. ولكن الجديد في الأمر أن فريقاً من الباحثين في الهند نجح في ابتكار نوعية جديدة من الوقود الحيوي، الذي يصلح لتشغيل محركات السيارات، مستخلصة من أشجار النيم.

وأكد فريق الدراسة من قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة «ماهارانا براتاب» بولاية راجستان الهندية أن الوقود الحيوي الجديد المستخلص من أشجار النيم يتم تصنيعه من خلال عملية كيميائية من مرحلتين تعرف باسم «الأسترة التبادلية». وذكر الباحثان بيرو لال سالفي وسودهاكار جيندال أن الوقود الجديد يتميز بأن درجة لزوجته وكثافته أعلى من الديزل التقليدي المصنوع من البترول، وإن كانت قيمته الحرارية أقل.

وذكر الباحثون أنه في حالة خلط وقود النيم بنسبة 20% مع الديزل البترولي، يكون الناتج نوعية من الوقود تتشابه في لزوجتها مع الديزل التقليدي، وتصلح المادة الجديدة للاستخدام وقوداً للسيارات. ويتميز وقود النيم بانخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه في حال احتراقه، ما يتيح إمكانية استخدامه وقوداً صديقاً للبيئة.

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