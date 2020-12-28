الامارات | «نزل الفاية».. مكان أقدم محطة وقود في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «نزل الفاية».. مكان أقدم محطة وقود في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقع مشروع «نزل الفاية» بالقرب من صخرة الأحفور، حيث يعود إلى مبنيين تم بناؤهما في حقبة الستينات من القرن الماضي، أحدهما كان عيادة طبية تقدم العلاج لجميع أهالي منطقة الفاية ومليحة، والثاني متجراً بالقرب من محطة للوقود تعدّ إحدى أقدم محطات الوقود في الدولة، حيث كانت تزوّد السكان في المنطقة، خصوصاً الراغبين في التنقل إلى أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، وفي عام 2018 تم ترميم أحد المبنيين وتحويله إلى «نزل الفاية»، في حين تحوّل الثاني إلى مطعم. ويضم النزل الذي استمد اسمه من محمية الفاية، ثلاثة مبانٍ حجرية، تتضمن غرفاً فندقية ونادياً صحياً و«سبا» ومطعماً. وتقع مباني النزل على جانبي الطريق الممتد وسط الصحراء، ويحتضن المبنى الأول غرفاً فندقية فاخرة ومنتجعاً صحياً ومكتبة وقاعة استقبال، ويضم المبنى الحجري على الجانب الآخر من الطريق مقهى ومطعماً مع جلسات داخلية وخارجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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