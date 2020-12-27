جدعنة ست.. زوجات قدمن حياتهن فداء للزوج: راحوا ضحية الثأر

علاقات و مجتمع

لم تخشَ الموت أو المخاطرة بحياتها، فالدفاع عن زوجها وشريك حياتها كان هدفها، حتى إن جاء ذلك على حساب حياتها، فوقفت أمام الموت مرحبة بمجيئه بشجاعة، لتكتب لزوجها النجاة بينما تستقر الرصاصة في جسدها.

ما شهدته محافظة قنا اليوم، لم يكن المشهد الأول إذ تكرر قبل ذلك في محافظة المنيا.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، وقائع ضحت فيها الزوجة بحياتها فداء لزوجها.

في قنا.. سيدة تتلقى رصاصة بدلًا من زوجها

في قرية الحجيرات بمحافظة قنا، حيث اشتد الصراع بين زوج وابن عمه بسبب خلافات على الميراث، فوقعت المشاجرة وأشهر ابن العم السلاح الناري محاولًا قتله والتخلص منه، لكن موقف شجاع ظهرت به الزوجة التي اندفعت تجاه زوجها، ومحاولة أخذ «الطبنجة» فخرجت طلقه أصابتها في صدرها ولقيت مصرعها دفاعًا عن زوجها.

أحداث الواقعة أخطرت بها مدير أمن قنا، بمصرع السيدة العشرينية دفاعًا عن زوجها، أثناء مشاجرته مع ابن عمه، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

في المنيا.. زوجة تضحي بحياتها فداء للزوج

استعدت الأسرة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط العائلة، فذهبت الزوجة برفقة زوجها إلى موطنه بمحافظة المنيا، ولم تعلم أنها الإجازة الأخيرة لها، ففي طريقها إلى مسكن العائلة تعرضت الزوجة للحادث الذي أؤدى بحياتها.

فقتل الزوجة جاء بعد الثأر بين عائلة زوجها مع عائلة أخرى، ونتجت بينهما الخلافات المشاجرت، ففي طريقهما ترصد لهما أفراد من العائلة التي أطلقت النار على السيارة، وأفدت الزوجة زوجها بحياتها، إذ استقرت الرصاصة في جسدها.

توفت الزوجة وبينما أنقذت طفلتهما بمعجزة إلهية في الحادث المأساوي، ونقل الزوج أيضًا إلى المستشفى إذ تعرض هو أيضًا للإصابة.

وتلقى وقتها مدير أمن المنيا إخطار بالوقعة حول ما حدث، بمقتل الزوجة وهي مدرس مساعد بجامعة المنيا، وإصابة زوجها ونجاة طفلتهما.