دراسة.. سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى.. وهذا الحل الوحيد لاحتوائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وسط حالة من الذعر يعيشها العالم بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، وبخاصة بعد انتقالها لعدة دول، يعمل العلماء على تتبع هذه السلالة، والذين توصلوا في دراسة جديدة إلى أن الفيروس الجديد أكثر عدوى بنسبة 56 في المائة، أي أنه يمكن أن ينتشر بوتيرة أسرع، وفقًا لموقع timesofindia"".

المزيد من الوفيات في 2021

وأكدت الدراسة التي أجريت في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا يمكن أن تتسبب في المزيد من الوفيات، لافتة إلى أن زيادة العدوى أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المصابة، ليعبر الخبراء عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الوفيات المرتبطة بكورونا في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

الإغلاق هو الحل الوحيد

وقال الخبراء أيضًا إن تخفيف قواعد الإغلاق سيؤدي إلى عودة ظهور الفيروس بشكل كبير، مما يعني أنه قد يصبح من الضروري تسريع نشر اللقاح لقمع عبء المرض، مشددة على أن الإغلاق سيكون قادرًا على احتواء العدوى.

وأكدت أن هناك ضرورة لإغلاق المدارس والجامعات، خاصة بعد أن ورد ببعض الدراسات أن السلالة الجديدة جعلت من السهل دخول الفيروس الخلايا البشرية، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وقابلين للإصابة به مثل البالغين.

يذكر أنه كان قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في جنوب شرق إنجلترا في نوفمبر، وبعد ذلك أعادت الحكومة البريطانية فرض القيود في المملكة المتحدة والمناطق المجاورة، كما أعادت العديد من الدول الأخرى فرض قيود السفر وعلقت جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في الوقت الحالي.

وتشتمل السلالة الجديدة على طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن تؤدي إلى انتشار سهل وفوري للفيروس، مما يجعله أكثر فتكًا، كما تحتوي على 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس.

أما بالنسبة لأعراض السلالة الجديدة فتظل الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا وهي الحمى والسعال الجاف وفقدان الشم والذوق كما هي، ولكن هناك سبعة أعراض أخرى مرتبطة بها، وتشمل الإرهاق وفقدان الشهية والإسهال والصداع وآلام العضلات والتشوش الذهني.