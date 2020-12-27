حصاد 2020| أبرز إطلالات نجمات الفن في "عام كورونا".. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

خلال 2020 "عام كورونا"، نشرت العديد من نجمات الفن صورا لهن عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء خلال حضورهن الحفلات أو المهرجانات.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى وخلال السطور التالية، يستعرض لكم "الخليج 365"، أجمل إطلالات نجمات الفن لعام 2020، حسب ما قيّمت لنا مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

1- ريا أبي راشد:

تألقت الفنانة رايا أبي راشد في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة 2020، بفستان من الأخضر من قماش البيلسية اللامع، من توقيع زهير مراد، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، واختارت تصفيفة الشعر الـWet Look، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

2- بشرى:

اختارت الفنانة بشرى فستانا من الدانتيل الفرنسي الأسود المبطن بلون الجسم، بتوقيع فؤاد سركيس، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي.

والفستان كان مناسبا لها، و أظهر جسمها بشكل جيد، وتصفيفة الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين.

3-أنغام:

ظهرت المطربة أنغام في حفل عيد الحب 2020 بدار الأوبرا المصرية بفستان باللون البيج الفاتح، كت وبدون أكمام، وتميز بأنه مطرز بالخرز الزهبي والفضي، واختارت تصفيفة الشعر الويفي، واعتمدت المكياج السموكي، وبالنسبة لاختيارها للمجوهرات كان موفق.

4- نجوى كرم:

ارتدت المطربة نجوى كرم فستانا باللون الأبيض، اتّسم بقماشه اللامع وبقصّة الكورسية التي ساعدت عن نحت الجسم، كذلك، تميّز التصميم بالياقة والأكتاف العريضة المشغولة يدويا بالخرز الفضي والكريستال، وتوفقت في اختيارها لتصفيفة الشعر والمكياج.

5- منة شلبي:

طلت الفنانة منة شلبي في فعاليات مهرجان الجونه السينمائي في دورته الرابعة، بفستان باللون الفضي، كت وبدون أكمام، وتميز بوجود تطريزات بشكل انسيابي متناسق باللون الذهبي والفضي، واتسم المكياج وتصفيفة الشعر بالبساطة.

6- درة:

ظهرت الفنانة درة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى عام 2020 بفستان من الموف اللامع، ونجد أن قصة الفستان الدرابية مرسومة بطريقة هوت كوتيور تبرز قومها الممشوق بطريقة جمالية، وقصة الرقبه مع الكتف الواحد تعتبر من اتجاهات الموضة العالمية2020 -2021، واختيارها للمجوهرات وتصفيفة الشعر والمكياج كان موفقا جدا كالأميرات.

أما في حفل مهرجان الفضائيات العربية 2020، طلت بفستان بسيط باللون الأسود، المخملي من الفيلفت، جاء مع كشكشة على الجزء السفلي للفستان، بطريقة متطايرة وغير متناسقة، واعتمدت مكياجاً ناعماً ، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

7- أروى جودة:

طلت الفنانة أروى جودة أثناء حضورها مهرجان القاهرة السنيمائي2020، بفستان في غاية الرقي والأناقة مطرز من علي الرقبة مع قصة الظهر المفتوح مع الزيل الملكي وقصة أكتاف الظهر، بالإضافة إلى أن الفستان مناسب جدا لجسم الفنانة من حيث طول الرقبة وعرض الأكتاف وشكل الظهر من الخلف، وبالنسبة للمكياج وتصفيفة الشعر والمجوهرات كانوا موفقين جدا.

8- بلقيس:

تألقت المطربة بلقيس في حفل اليوم الوطني للامارات 2020، بفستان باللون الأحمر الملكي من التول والدانتيل المطرز، وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة وخاتم، أما المكياج وتسريحة الشعر كانوا موفقين.

9- يسرا:

طلت الفنانة يسرا في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2020، بسروال من Pinko وتوب من Elisabetta Franchi، ونسّقت مع هذا اللوك حذاء باللون الأسود، و تسريحة الشعر كانت موفقة، كما اعتمدت مكياج العيون السموكي وأحمر شفاه بدرجة النيود.

10- هدى الإتربي:

ارتدت الفنانة هدى الإتربي خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الرابعة 2020، فستانا جريئا من المخمل الأسود بشكل كلاسيكي أناقة ورقي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

11- سيرين عبد النور:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بحفل "شاهد" في دبي، حيث اختارت فستاناً مخملياً باللون الأسود بقصة كلاسيكية، وأكملت النجمة اللبنانية إطلالتها بتسريحة شعر منسدل ومموج عند الأطراف مع مكياج مسائي جريء حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت للتزيين مجوهرات ماسية فاخرة من Sarki Jewelry، وكلاتش باللون الذهبي.