ياسمين صبري بدون مكياج في أحدث ظهور.. ومتابعون: فخر الصناعة المصرية «صور»

لايف ستايل

عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة لها بدون مكياج خلال تواجدها في حديقة المنزل.

جمهور ياسمين صبري: «ملكة جمال بمكياج ومن غير مكياج»

وظهرت «صبري»، بشعر انسيابي منسدل يحمل بعض التموجات «ويفي»، و«نو مكياب»، مع تيشيرت أسود بدون أكمام، والذي تميز بأنه غير منقوش، مع ساعة فاتحة اللون، دون تدوين تعليق.

وتداول محبي الفنانة تلك الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات أبرزها: «ملكة جمال بمكياج ومن غير مكياج»، و«أحلى واحدة في الدنيا»، و«طبيعي تبقي من أحسن من 100 في العالم كله»، و«ملكة جمال وفخر الصناعة المصرية يا بنت إسكندرية».

ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري، جاءت ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، بحسب ما أعلنته مسابقة "تي سي كاندلر"،على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشرت المسابقة صورة الفنانة المصرية، ضمن القائمة التي تضمنت مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود وبوليود، عدد من ملكات جمال في مختلف دول العالم.

تعد هذه المرة الثالثة الذي يتم فيها اختيار الفنانة ياسمين صبري، أجمل 100 وجه في العالم، لتكون بذلك الفنانة العربية الوحيدة التي تكرر اسمها 3 مرات، خلال 2017 و2018 و2020.

زواج ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشمية في 2020

وكانت الفنانة ياسمين صبري احتفلت في 17 من أبريل الماضي، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، في حفل عائلي بسيط، تألقت خلاله بفستان أبيض غير منقوش ومتوسط الطول، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي.