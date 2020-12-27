فيفي عبده بفستان أسود على البحر.. ومتابعون: ربنا يشفيكي «صورة»

لايف ستايل

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها صورة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد الأزمة الصحية التي انتابتها خلال الفترة الماضية.

وظهرت «فيفي» وهي مرتدية فستان أسود طويل ذو حملات، وهي واقفة أمام البحر معلقة عليها: «بحبك أوي من مصر أم الدنيا»، الصورة التي لاقت تفاعل بين متابعيها في التعليقات.

وجاءت تعليقات متابعيها على الصورة: «ربنا يشفيكي ويعافيكي.. قمر يا فوفا.. وإحنا كمان بنحبك أوي».

فيفي عبده تطمئن الجمهور على نفسها

وكانت الفنانة فيفي عبده مرت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ومن ثم عادت لاطمئنان الجمهور على صحتها وحالتها، وظهرت قبل أيام في مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت: «مش ممكن الجمال ده كله يتحسد يا ناس، أنا كويسة وفي البيت أهو، يا رب اللي يقول عليا أي حاجة يروح هو الإنعاش، بعد الشر عليا يا جماعة».

وتابعت فيفي في حديثها خلال الفيديو: «معقولة الناس اللي بتحبني دي وأروح الإنعاش، إن شاء الله يا رب، لا أنت عالم بيا، يا رب اللي يكرهني هو اللي يروح الإنعاش».

ووجهت الفنانة رسالة للحاقدين، إذ غنت متغزلة في نفسها: «واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجبها، إيه الحلاوة دي يافوفا بيحسدوكي، جمالك مش عند حد، عسل يا أخواتي، الله أكبر عليكي وعلى جمالك».

وفي وقت سابق نشرت فيفي عبده فيديو، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، فيديو ظهرت خلاله أثناء خضوعها لإحدى جلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها، مع طبيبها المعالج الذي تحدث خلال الفيديو قائلًا: «اتطمنوا يا جماعة مدام فوفا هتقوم وترجع أحسن من الأول وترجع تمتعكوا وتتبسطوا بيها».