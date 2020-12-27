أبرزهم المشروبات الغازية والسكر.. أطعمة يجب الابتعاد عنها تجنبا للسرطان

صحة

يؤدي نظام الغذائي الخاطئ للإصابة ببعض الأمراض السرطانية، حيث يوجد العديد من اللحوم المصنعة والسكر إلى نشأة الإصابة في ظل عدم وجود ما يكفي من الحبوب والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، وفقًا لما أكده علماء من جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى الباحثون تحليل بيانات لحوالي 80 ألف شخص أمريكي تتراوح أعمارهم من 20 سنة لما فوق، وتم تشخيص إصابتهم بأورام خبيثة في عام 2015.

النظام الغذائي غير الصحي يزيد من الإصابة بسرطان الأمعاء

كما قاموا بدراسة نتائج مسح وطني حول عادات الأكل للسكان، وركزوا على الأطعمة ذات الاحتمالية العالية للإصابة بالسرطان، واتضح أن النظام الغذائي غير الصحي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 38.8% من هذه التشخيصات المرتبطة بالنظام الغذائي.

أما بالنسبة لسرطان الفم والحلق والحنجرة فبلغت النسبة حوالي 25.9%، وكشفت البيانات أن عادات الأكل ليس لها تأثير كبير على الإصابة بسرطان المبيض والغدة الدرقية.

المشروبات السكرية خطر والنساء الأكثر عرضه للإصابة

وأوضح علماء جامعة «تافتس الأمريكية»، أن من أخطر الأطعمة التي تؤدي للإصابة بأكثر من نوع سرطان في آن واحد، هي المشروبات السكرية، فالنساء اللواتي يستهلكن الكثير من المشروبات السكرية والعصائر المعبأة هم أكثر عرضة للإصابة بأورام خبيثة في الرحم والثدي والكلى.

وقد توصل فريق دولي من العلماء ببلجيكا قبل عام، إلى استنتاجات مماثلة، تشير إلى الصلة بين الاستهلاك المفرط للسكر وسرطان الأمعاء والثدي والمثانة.

السكر يساهم في نمو الأمراض الخبيثة

وأوضح العلماء، أن السكر يساهم في النمو السريع للأورام الخبيثة، مؤكدين أن الخلايا السرطانية تتكاثر بسبب تحلل السكر السريع جدًا، ويمكن أن تكون هذه العملية أسرع بـ 200 مرة من الخلايا السليمة.

ولهذا السبب أوصت عدة دراسات علمية في وقت واحد استبعاد المشروبات السكرية من النظام الغذائي، واستبدال السكر بالفواكه والعسل الطبيعي.

ونصح علماء فرنسيين، بتناول المنتجات الطبيعية الزراعية بدون مبيدات الآفات الاصطناعية والأسمدة المعدنية الاصطناعية، للحد من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان.