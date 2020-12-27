ابنة عمرو دياب في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: قولي لبابا ينزل الألبوم

وعادة ما تشارك ابنة الفنان متابعيها بين الحين والآخر العديد من الصور والمقاطع المصورة التي تضعها في محل جدل.

يذكر أن جنا كانت قد شاركت الفنان عمرو دياب في أغنيته الشهيرة «جميلة».

وكان الفنان عمرو دياب، طرح 5 أغنيات من البومه الجديد، منذ الخميس الماضي، وهم فاكرني يا حب، وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد، وأغنية ومن العشم كلمات تركى آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع نادر حمدي، وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان وأنا معاك وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، وأغنية بتهزر كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور.

وأخيرًا أغنية يادلعوا، من كلمات تركي آل الشيخ وألحان: سهم.