أحمد حسن وزينب في أحدث جلسة تصوير: بنتنا بالدنيا واللي فيها «صور»

علاقات و مجتمع

أزمات تلو الأخرى يتعرض لها اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب محمد، والتي كانت آخرها تعرض سيارته الخاصة للحرق أثناء قيادته لها على الطريق، وحاول الخروج من هذه الأزمة من خلال الخضوع لجلسة تصوير برفقة زوجته وابنته «أيلين».

وأرفق الإنفلونسر تعليقًا على جلسة التصوير معلقًا على الحادثة التي تعرض لها، قائلًا: «قررنا نبني مسجد بإذن الله و يكون صدقة جارية على حياتنا وشكر لربنا على إنذاره لينا وأنه أنقذنا من الموت».

وتابع خلال منشوره: «الحمد لله أننا بخير وخرجنا من العربية بدون أي ضرر وبحمد ربنا كل يوم إني شايف مراتي وبنتي قدام عنيا لأنهم عندي بالدنيا واللي فيها".

وكان ظهر اليوتيوبر، قبل ساعات في بث مباشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من داخل منزله برفقة زوجته لشرح تفاصيل تعرضهم لحادثة أثناء تواجدهم بداخلها، قائلًا: «الناس اللي بتتهمنا أننا بنألف قصص وإننا حرقنا العربية علشان الفلوس وعلشان يدخلي ملايين».

وتابع «حسن»، خلال مقطع الفيديو ردًا على الاتهامات،« أنا مش هحرق عربية بمليون جنيه مرسيدس ومعايا أهلي وأضرهم، وعايز أقول إن الفيديوهات اللايف اللي حققت ملايين المشاهدات ساعة حريق العربية محققتش ولا مليم، لأن مفيش أرباح من فيسبوك والله».

أحمد حسن: الحسد مميت وبنتي تعبت

وأرجع «حسن» ما يحدث معه ومع أسرته ناتج عن الحسد، «أقسم بالله الحسد مميت وأنا مكنتش أؤمن بأي حسد، بنتي إيلين تعبت بسبب الدخان اللي شمته من العربية، وجايبين لها جهاز تنفس بخار في البيت، لأن الدكتور قال صدرها تعب علشان ساعة الحريق مراتي مرضيتش تمشي، وأن مش هحرق عربية علشان أضر مراتي وبنتي».

زينب تتعرض للانتقاد: بتشهر بالفقراء

وسبق أن تعرضت زينب للانتقادات من قبل المتابعين، بسبب تشهيرها بالفقراء، بعد ظهورها في الشارع مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، وحجاب تقليدي، وتقوم بتوزيع الوجبات على الأشخاص بالشارع.