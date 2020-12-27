محامي أصالة يكشف مفاجأة جديدة بشأن انفصالها عن طارق العريان

علاقات و مجتمع

تفاصيل جديدة جديدة كشفها محمد فهمي، محامي المطربة السورية نصري، فيما يخص انفصالهما رسميًا، إذ أن الطلاق تم قبل أيام قليلة، عكس ما يظن الكثيرون.

ومن خلال تصريحات «فهمي»، لبرنامج «ET بالعربي»، أوضح أن الطلاق وقع في ديسمبر 2019، أي من العام الماضي، لكن تم توثيقه رسميًا كان في 15 ديسمبر 2020، أي أن الانفصال جاء قبل أيام قليلة.

وأرجع سبب تأخير إجراءات الطلاق هو عدم تواصل المخرج طارق العريان معهما، قائلًا: «مرة يرد عليا وعشرة لا.. أصالة هي اللي دفعت التمن دا تأخير 12 شهر».

وجاءت هذه التصريحات بعدما علقت أصالة على الظهور الأول الذي جمع بين طليقها المخرج طارق العريان وحبيبته نيكول سعفان، الأمر الذي أدى إلى عودة أزمة طلاقهما من جديد على السوشيال ميديا.

أول مره ممكن أرد فيها

تعليق أصالة أثار تعاطف الكثيرين معها من أصدقائها وجمهورها، لكن جاء التعليق الأغرب هو ما نشرته هالة العتال طليقة طارق العريان الأولى، التي هاجمت تعليق أصالة.

ونشرت العتال عبر «فيس بوك» قائلة: «دي أول مره ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف الف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى احساسي كان ايه؟، كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العايلة وابني مش موجود فيها احساسه هو كان ايه؟، أولادك عندهم أب ،ايمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللاسف مش حقدر اقول تفاصيل».

وتابعت: «طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا تري قاسي ولا حنون زي ما انتي دلوقتي، الجواز والحب والعشرة في تفاصيل محدش يقدر يعرفها، طيب مفكرتيش في يوم من الأيام أن ممكن الأب يشتري إبنه اللي من دمه، ويرفض الظلم، طيب مفكرتيش أن في نفسية ولد، ممكن تتدمر، طيب دلوقت اولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقتي».