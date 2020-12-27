أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. لهذا السبب احذر عدم التعرض للشمس يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم التعرض للشمس يوميا

يتجاهل العديد منا التعرض للشمس يوميا، كمصدر حيوي للحصول على فيتامين د يقاوم الأمراض.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم التعرض للشمس يوميا يؤثر بالسلب على صحتنا، ويحرمنا من فيتامين د الذي يعزز المناعة.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

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