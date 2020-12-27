حصاد 2020| شاهد أجرأ 9 إطلالات لنجمات الفن في "سنة كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

خطفت نجمات الفن، خلال عام 2020 الأنظار بإطلالتهن أما على حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو على السجادة الحمراء، خلال حضورهن المهرجانات، وحرص بعضهن على الظهور بإطلالات كانت الأجرأ.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الصفحات التالية، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة خلال عام 2020، كما أوضحت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي.

1- سيرين عبد النور:

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بحفل "شاهد" في دبي، حيث اختارت فستاناً مخملياً باللون الأسود بقصة كلاسيكية، وأكملت النجمة اللبنانية إطلالتها بتسريحة شعر منسدل ومموج عند الأطراف مع مكياج مسائي جريء حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت للتزيين مجوهرات ماسية فاخرة من Sarki Jewelry، وكلاتش باللون الذهبي.

2- أروى جودة:

تألقت الفنانة أروى جودة على السجاده الحمراء في فعاليات ختام مهرجان القاهرة السنيمائي2020، بفستان أنيق من الترتر اللامع، مفتوح عند منطقة الصدر، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق جانبية، والأكمام على شكل فراشة من المخمل الأسود.

3- نيللي كريم:

اختارت الفنانة نيللي كريم خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020، فستانا من اللون البيج الفاتح محددا للجسم مفتوح الصدر مع حمالات عريضة منسدلة علي الذراعين لتعكس أنوثتها.

والفستان مطرز بالكريستال بشكل تموجات وخطوط باللون الذهبي، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وملفتة للأنظار، ووفقت في اختيارها لتصفيفة الشعر والمكياج والحذاء والحقيبة.

4- داليدا خليل:

ظهرت الفنانة داليدا خليل خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2020، بإطلالة كلاسيكية حيث اختارت فستانا مخمليا باللون الأوف وايت.

والفستان محدد للجسم بقصة الكروازية من عند الكتف والصدر والوسط، ومنطقة الصدر المكشوفة ساعدت علي إبراز قوامها بطريقة جذابة، واعتمدت مكياجا مسائيا جريئا حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

5- هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الأتربي بفستان جريء من المخمل الأسود بشكل كلاسيكي أناقة ورقي، وذلك خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2020، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

6-ا نابيلا هلال:

ارتدت الإعلامية انابيلا هلال خلال تقديمها برنامج mosked singer المذاع عبر قناة MBC ، فستانا مطرزا بالكامل باللوني الأبيض والأسود الشفاف مع فتحة الظهر وحزام الجلد المحدد للخصر مع الأكمام الفراشة، مع فتحة الساق أعطتها إطلالة أكثر جاذبية وأنوثة.

7- هيفاء وهبي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في عيد الحب 2020، بفستان أحمر جريء وبسيط، يتميز بقصة الصدر وحركات الدرابية الإنسيابية علي الجسم

مع فتحة الظهر، ما جعله أكثر أثارة وجاذبية، وتسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين.

8- مايا رعيدي:

طلت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في مهرجان ضيافة دبي 2020، بفستان من التول باللونين الرصاصي والكافيه، كت وبدون أكمام، يتميز بوجود فتحة كبيرة عند الساق، وتداخل الجلد مع قماش الفستان جعله أكثر جرأة واثارة وقوة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

9- مايا دياب:

تألقت الفنانة مايا دياب، بفستان باللون الأسود جريء، وقصة الفستان peplum Dress بطريقة احترافية مع تداخل الريش الأسود، أعطى إطلالة قوية وجريئة في غاية الجاذبية والإثارة بشكل مختلف، وبالنسبة لتسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات كانوا موفقين، وذلك خلال ظهورها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".