كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تُعير النساء اهتمامًا كبيرًا في مواكبة الموضة لتُحظى بستايل عصري ولافت، ولا شك أنَّ لون الشعر يُمثل جزءًا كبيرًا من الجمال، وعندما يتعلق الأمر بالشعر النحاسي فهناك حاجة أكثر لتبدو إطلالات المكياج مُلفتة وجذابة.

إذا كنت من تتمتعين بلون شعر نحاسيّ وتعشقين الموضة والجمال، وترغبين دائمًا في التألّق بإطلالات عصرية ومميّزة، تُسحري بها أنظار من حولك، فيما يأتي، يُطلعك "الخليج 365.نت" على صيحة المكياج الذي يتصدر قائمة صيحات المكياج لموسم خريف - شتاء 2021 مع لون الشعر النحاسي، ليكون خيارًا موفقًا لك، لإطلالة مُلفتة وأكثر جاذبية.

أفضل مكياج لصاحبات الشعر النحاسي وكيفية تطبيقه

مكياج جذّاب يناسب الشعر النحاسي

إليك، كيفية الحصول على مكياج جذّاب وساحر يُناسب الشعر النحاسي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تنظيف البشرة:

تنظيف البشرة قبل وضع المكياج

تُنظف البشرة للتخلص من المكياج السابق باستخدام مزيل المكياج.

ترطيب البشرة:

يُوضع مرطّب مناسب لنوع البشرة وخالٍ من الزّيوت.

البرايمر:

كيفية وضع البرايمر لتثبيت المكياج لفترة أطول

يُوضع البرايمر لتثبيت المكياج فترة أطول، وذلك بوضع القليل من النقاط على الجبهة، والخدود، ومزجه على الوجه، وتركه عدة دقائق حتى يتم امتصاصه من البشرة، وتجنب منطقة العين.

كريم الأساس:

اختيار كريم الأساس باللون البرونزي

يُوضع كريم الأساس باللون البرونزي على مركز الوجه مثل الجبهة، والأنف، والخدود، والذّقن، ثُم يُمزج باستخدام الاسفنجة، أو الفرشاة، أو الأصابع بحركاتٍ تتجه نحو الخارج إلى بقية أنحاء الوجه.

الكونسيلر:

اختيار لون الكونسيلر المطابق للون البشرة

يُوضع الكونسيلر المطابق للون البشرة على العيوب في البشرة مثل الهالات السوداء، والبُقع الموجودة في الوجة باستخدام الأصبع الأوسط ويُمزج الكونسيلر بخفّة دون الضغط عليه، وللمنطقة تحت العينين يوضع على شكل مثلّثٍ مقلوب قاعدته تحت العينين مباشرة؛ لإضاءة الوجه بالكامل.

البودرة:

اختيار لون بودرة الوجه مطابقًا للون البشرة

تُستخدم البودرة لتثبيت المكياج، ولمنع ظهور الدهون الزائدة على الوجه، وتوضع باستخدام الفرشاة، وتُمزج بحركاتٍ كالدّوامة وضرباتٍ إلى الأسفل لتوجيه شعر الوجه نحو الأسفل، ويُنصح باستخدام لونٍ مطابقاً للون البشرة.

الكونتور:

يجب اختيار الكونتور أغمق بدرجة الى درجتين من لون البشرة

يُستخدم الكونتور لتحديد خطوط الوجه، ويوضع باستخدام الفرشاة على الجبين عند حدود الشّعر، وتحت عظام الخدين، وعلى الذقن، ويُنصح باستخدام كونتور أغمق بدرجة إلى درجتين من لون البشرة.

ظلال العيون:

اختاري الظلال باللون الذهبي الدافئ والزيتوني لمنطقة العينين

اختاري لسهراتك ومناسباتك الظلال باللون الذهبي الدافئ والزيتوني لمنطقة العينين، وستجدين أنَّ هذين اللونين من أجمل ما قد يكون لإطلالتك، وبالنسبة لإطلالاتك النهارية اختاري درجات المشمشي والنحاسي والبني لعينيكِ.

الحواجب:

رسم الحواجب وتحديدها

قومي باستخدام قلم الحواجب لتحديد حاجبيكِ وتنظيمهم ولكن بدون مبالغة. واختاري الدرجات البنية الدافئة، لا سيما إذا اعتمدت قلم الآيلاينر البني، واستخدمي اللون الأسود في حال اخترت اعتماد قلم الآيلاينر الأسود.

الماسكارا:

توضع الماسكرا بعد لف الرموش بمكبس الرموش

توضع الماسكارا بعد لف الرموش بمكبس الرموش، وتوضع فرشاة الماسكرا على أسفل الرموش العلوية، وهزّها نحو الأعلى، وتوضع أعلى الرموش السفلية، ويمكن وضع أكثر من طبقة من الماسكرا للحصول على الشكل، واللون المرغوب به.

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أحمر الخدود:

لتحديد الخدود يجب على المرأة أن تبتسم لتميز موقع الخدود تماماً

استخدمي أحمر الخدود البرقوقي القريب من الدرجة الدافئة، الذي يُضيف الدفء للخدود، والوجه بشكلٍ عام، ولتحديد الخدود يجب على المرأة أن تبتسم لتميز موقع الخدود تماماً، وتضع أحمر الخدود على الموقع الصحيح.

أحمر الشفاه:

اختاري أحمر الشفاه بدرجات دافئة مثل البرقوقي والبني بدرجة الشوكولاتة

تُحدّد الشفاه باستخدام القلم الذي يماثل لون الشفاه؛ لتثبيت أحمر الشفاه، ومنعه من تلطيخ المنطقة حول الشفاه، ثمّ يُوضع أحمر الشفاه. يُمكنك اختيار الطبقة الغلوسي، بدرجات مشمشية دافئة، أو اختاري أحمر الشفاه بدرجات دافئة مثل البرقوقي والبني بدرجة الشوكولاتة.

بودرة الإضاءة:

توضع بودرة الإضاءة على المناطق التي تعكس الضوء على الوجه

توضع بودرة الإضاءة على المناطق التي تعكس الضّوء على الوجه بشكلٍ طبيعي، مثل العظام أسفل قوس الحاجب، وعظام الخدود، والمنطقة فوق الشفاه العلوية بين رسمة الشّفاه.

مثبّت المكياج:

متثبّت المكياج هو الخطوة الأخيرة ويُرش رذاذه على الوجه من مسافة بعيدة نوعاً ما، ويتم رشّ طبقةٍ خفيفة، ثُم يترك ليجُف.

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