برجك يحدّد لون طلاء أظافرك المفضّل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - قد تتساءلين ما الذي يجمع بين ألوان طلاء الأظافر وبين الأبراج؟ ولكن اختيار الألوان تكشف عن ذوق ونفسية فريدة ومميزة تخص من اختارها وحدها. تعالي واكتشفي ماذا تقول الأبراج حول ما يناسبك من طلاء للأظافر حسب شخصيتك، وجربي هذا اللون علّه يعبّر عنك...





برج الحمل:

لانكوم

لون الطلاء المناسب هو البنفسجي. صحيح ان اللون الأحمر يعبّر عن شخصية الحمل القوية وإنما عند اختيار اللون البنفسجي ستكونين الملكة المتربعة على عرش الجمال.



برج الثور:

أو بي آي

لون الطلاء المناسب هو الأخضر. فصاحبة هذا البرج لديها خططاً اقتصادية وفيرة وتحفيذية. فعند اعتماد اللون الأخضر سيمنحك الوفرة التي تطمحين إليها.



برج الجوزاء:

مارك جايكوبس

لون الطلاء المناسب هو البرتقالي. لا تختبئي بعد اليوم تحت الألوان الهادئة، واطلقي العنان للشجاعة المختبئة داخلك باختيار هذا اللون الناري الذي سيشعل النار بداخلك.



برج السرطان:

ايف سان لوران

لون الطلاء المناسب هو الفضي. اعلني عن نفسك بوضوح واظهري نضارتك التي تحتفظين بها لمن يستحقها فقط، عبر اختيار اللون الفضي المميز مثلك.



برج الأسد:

ديور

لون الطلاء المناسب هو البرونزي. هو اللون الذي يمثل الإبداع والديمومة وهي مكونات نجاحك في الحياة. اظهري قوتك باختياره فهو خلق خصيصاً لك.



برج العذراء:

شانيل

لون الطلاء المناسب هو الأحمر. انت مبادرة من الدرجة الأولى، وهذا اللون سيكملك بشكل مذهل وسيعبّر عن شخصيتك التي تضع أمام عينها هدفاً ما وتنطلق...



برج الميزان:

توم فورد

لون الطلاء المناسب هو الحيادي. هذا اللون يعبّر عن أفكارك أن كل ما هو زائد بالمعنى ناقص. دعي أظافرك تترجم ميلك لكل ما هو فاخر وراق ومترف مثلك.



برج العقرب:

ايسنس

لون الطلاء المناسب هو الزهري. فقلبك الصادق والعاطفي يعكس حقيقتك. أظهري وجهك الناعم وطيبتك بهذا اللون، فليست قوة شخصيتك ما يميزك فقط.



برج القوس:

شانيل

لون الطلاء المناسبة هو الأسود. أنت تتحرقين شوقاً لإظهار مدى غموضك وهذا اللون سيشفي غليلك أمام الجميع وسيجعلك علامة استفهام مميزة.



برج الجدي:

اون

لون الطلاء المناسب هو الأزرق. فأنت فاتنة وشديدة العمق ومن غير اللون الأزرق الراكد سيشهد على هذه الشخصية الفريدة.



برج الدلو:

ماك

لون الطلاء المناسب هو النيون بألوانه الصارخة. فهو يعبّر عن شخصيتك الهاوية للضوضاء والزحمة والمتفائلة دائماً. عبّري عن روحك بهذا اللون الذي سيمنحك دفعاً إضافياً.



برج الحوت:

استيه لودر

لون الطلاء المناسب هو الرمادي بكل تدرجاته حتى اللامعة منها. عبّري عن مخيتلك الواسعة بواسطة هذا اللون الذي يمتد بعيداً. وكوني أنت بأفكارك الغريبة وعالمك الخاص.

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